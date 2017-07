"Nico" Furtado definió a Agustina Cherri como "una leona"

26/07/2017 -

Nicolás Furtado, (29), protagonista de Fanny, la fan, se manifestó a través de Instagram después de que Telefé tomara la decisión de levantar la ficción que protagoniza con Agustina Cherri (34).

"Una de las cosas que me deja #fannylafan es esta persona. Mi admiración total a esta mujer que, evidentemente, los años que tiene en televisión no fueron en vano. No sólo por lo gran actriz y profesional que es, sino también por su garra, su entrega, su sencillez, carisma, su espíritu de liderazgo, compañerismo, generosidad, humildad, dulzura, y mil cosas más", escribió Furtado en el posteo que le dedicó a su compañera, Agustina Cherri.

"Pero hay algo que me llamó la atención... En tiempos raros, difíciles, donde todos nos hacemos tantas preguntas, vos una leona, @agustinacherriok. ¡Una leona de verdad..!", señaló Furtado.