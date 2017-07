Jorgelina Aruzzi pidió al Estado que proteja a los actores

26/07/2017 -

El levantamiento de "Fanny, la fan" motivó a la actriz Jorgelina Aruzzi a hacer escuchar su voz: "El Estado mira para otro lado, tiene que cuidar la ficción y a los actores, tanto como a los jubilados".

En diálogo con Por Si Las Moscas, en La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz consideró: "Me parece que hay algo que está quedando mal estructurado, porque no se protege el trabajo de los actores ni la industria audiovisual argentina. Las cosas extranjeras (las latas como El Sultán, Josué y la tierra prometida) tienen que tener un impuesto para proteger la ficción nacional, así como tendrían que proteger lo nacional", afirmó y agregó: "Acá hay que regular lo que es Internet".