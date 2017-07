"Fanny, la fan" encendió la polémica en la TV

Fotos Jorge Rial pidió que sea la TV Pública la que tome en su grilla a la ficción que levantaron de Telefé.

El sorpresivo levantamiento de la ficción "Fanny, la fan", de la grilla de Telefé generó un gran enojo no sólo entre sus protagonistas: Agustina Cherri, Nicolás Furtado y Luciano Cáceres, sino en el seno del mundo del espectáculo.

Después de que Telefé decidiera dejar de emitir "Fanny, la fan" por bajo rating, volvió a estallar la polémica en torno a la industria audiovisual y las latas extranjeras. La Asociación Argentina de Actores se manifestó al respecto con un duro comunicado titulado "Que no se apaguen nuestras pantallas" y destacó que "sobrevive apenas una sola tira diaria en todos los canales de aire".

"Estas políticas empresariales afectan las fuentes laborales de todos los trabajadores del sector, debido a la falta de regulación y fomento en nuestras pantallas, que eximen absolutamente de gravámenes a las producciones extranjeras (latas)", reza el escrito.

En ese sentido, indica que se "conspira contra el desarrollo de nuestra industria audiovisual" y que se reducen, "como nunca antes", las "posibilidades de trabajo, no solo de actores sino de guionistas, directores y técnicos".

El último que alzó la voz en favor de la telecomedia producida por Underground (de Sebastián Ortega), fue el conductor de Intrusos, Jorge Rial, quien señaló que la solución podría venir de manos de la TV Pública, si sus directivos asumieran la responsabilidad de incorporar a esa ficción en su grilla.

"Creo que el que tendría que tener muchas ficciones es el canal estatal, porque tiene una ventaja por sobre todos los demás. Tiene un ‘caño’ de guita todos los meses, no depende de la publicidad y encima vende publicidad. Es desleal, porque tiene publicidad privada y no le importan los costos, está bien que no le importen porque la cultura no es un gasto, es una inversión", remarcó Rial sobre la situación de la ficción y las posibilidades de la TV Pública.

Por tal motivos sugirió que "quien tendría que tomar la decisión de tomar ‘Fanny, la fan’ es Hernán Lombardi y los directivos de la Televisión Pública. Canal 7 tendría que hacer eso, poner más ficción. Por qué no toma Fanny y le da aire. No exigen tanto al canal estatal, le exigen a los privados".

El viernes pasado se realizó la última emisión de la tira protagonizada por Agustina Cherri (34), un mes después de su estreno. La novela arrancó sin suerte en el prime time y, en el afán por levantar el rating se trasladó su emisión a las 19. Pero tampoco funcionó. Entonces se la derivó al sitio web de Telefe, adonde se continuarán emitiendo sus capítulos, que en lugar de 100 pasarán a ser 70. Los actores continuarán grabando la telecomedia hasta el 31 de agosto.