Video: "Pico" Mónaco estuvo en lo de Marcelo Tinelli y le comió la boca a Pampita

Fotos

Videos "Pico" Mónaco estuvo en lo Marcelo Tinelli y besó a Pampita

Hoy 07:30 -

Hace casi una década fue la gran ganadora del certamen. Por eso, la presencia de Pampita, hoy jurado del Bailando, en la pista más famosa de la Argentina, era una de las más esperadas en esta "Salsa de a tres".

Te puede interesar: Centurión se despidió y calificó de "poco serio" al presidente del club

Y, fiel a sus pergaminos, la top model, quien acompañó como invitada a Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, no defraudó para nada, llevándose puntaje perfecto y convirtiéndose en lo mejor del ritmo hasta el momento. Sin embargo, más allá del virtuosismo de la conductora de Pampita Online, el gran protagonista de la noche fue "Pico" Mónaco, quien fue a acompañar a su pareja.

Antes de que su novia entrara en acción, el ex tenista bromeó con Marcelo Tinelli al llevarle un jamón de España como regalo y luego, ya con Pampita en la pista, accedió a hacer gala de su físico ante los pedidos del conductor. "Sacate mi amor, sacate, ese cuerpo hay que compartirlo", le pidió su novia.

Luego de la presentación, ambos se refirieron a la posibilidad de casarse en un futuro no muy lejano. "Estamos disfrutando del noviazgo, no hay apuro. Vamos a nuestro tiempo y así funciona", dijo ella, quien dejó la puerta abierta para volver a ser mamá junto al ex top ten del ranking mundial. "Supongo que sí porque Pico no tiene hijos, así que si la relación prospera puede ser", agregó.

En tanto, Pico también se refirió a una hipotética boda con su pareja. "Como dijo Caro, estamos disfrutando el día a día. Para qué vamos a quemar etapas si estamos viviendo un momento hermoso", aseguró.