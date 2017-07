La provocativa foto de Ricky Martin en Instagram

Fotos FOTO TOMADA PETALATINO.COM

Hoy 13:50 -

Ricky Martin publicó una foto muy provocativa en su cuenta de Instagram que ha generado furor en las redes sociales. Además, escribió un mensaje sobre el orgullo gay.

"Up close with this rainbow" (de cerca con este arcoiris), escribió el cantante junto a su imagen donde se puede ver sus pies y su slip, dando entender que se encuentra desnudo, iluminado por los colores del arcoiris.

