Fotos Julio De Vido: "Conmigo no lo van a lograr".

26/07/2017 -

Julio De Vido, hoy diputado nacional, denunció ser víctima de "un plan sistemático de marketing". Además, dijo que el intento de su "destitución", es "revanchista" y se encuadra en la "campaña electoral" por "instrucción precisa" del Poder Ejecutivo.

"Soy blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión" por el consultor Jaime Durán Barba", "donde el enemigo debe ser destruido, desmoralizado, aniquilado, hasta llevarlo a terminar incluso con su propia vida", dijo.

"Conmigo no lo van a lograr. Desde el lugar que tenga, seguiré batallando contra este programa neoliberal, contra este plan de destrucción con el que me persiguen", aseguró el ex ministro que enfrenta varias causas en la justicia por delitos de corrupción.

"Soy responsable de todo lo que hicimos en estos años, con los presidentes que me designaron, con los gobernadores e intendentes que me acompañaron y con muchos de ustedes. Ese es el motivo por el cual fui votado para representar a los vecinos de la provincia de Buenos Aires", argumentó entre aplausos de algunos diputados y el silencio de otros.