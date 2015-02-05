CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Julio 2017

A LAS 00.45 NOTICAMPI

27/07/2017 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.45 MI ÚLTIMO DESEO

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA (CONTINUACIÓN)

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 PAUSA EN FAMILIA

01.45 PARE DE SUFRIR

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 VINO EL AMOR

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE

RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 SUDAMÉRICA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ARABESC

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ALTO CONTRASTE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.16 HANK Y ASHA

08.36 UN CAMINO HACIA MÍ

10.39 JUEGO DE GEMELAS

13.15 DANIEL EL TRAVIESO

15.10 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

17.30 ARMA MORTAL 3

19.53 #NAME?

22.00 EL EJECUTOR

23.51 ALIANZA MORTAL

TNT

06.00 LILO Y STITCH

07.30 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

09.21 HARRY POTTER Y EL MISTERIO

DEL PRÍNCIPE

12.12 EL AVISPÓN VERDE

14.28 RATATOUILLE

16.35 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL

PRÍNCIPE CASPIAN

19.22 EL HOMBRE DE ACERO

22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

23.00 MASACRE EN LA CÁRCEL 13

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,

PIEZAS FALTANTES

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,

VERDADEROS CREYENTES

11.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO

SOCIAL

12.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO

13.00 GRIMM, SOBRE MI CADÁVER

14.00 NORBIT

16.00 HOUSE M.D., ENCLAUSTRADO

17.00 HOUSE M.D., SIMPLE EXPLICACIÓN

18.00 GRIMM, EL DIABLO DE LA BOTELLA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,

NOVIAS RUSAS

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,

CONJETURA

21.00 BATES MOTEL, NORMAN

22.00 BATES MOTEL, PARAÍSO TENEBROSO

23.00 POSESIÓN INFERNAL

24.50 BATES MOTEL, PARAÍSO TENEBROSO

01.40 GRIMM, EL DIABLO DE LA

BOTELLA

STUDIO UNIVERSAL

09.00 AMOR POR CASUALIDAD

10.35 EL NIÑERO

12.10 AMOR DE VERANO

14.00 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA

15.55 DESAFIANDO LAS

PROFUNDIDADES

17.50 EL PODER DEL TAI CHI

20.00 RESCATE EN EL METRO 1 2 3

22.20 FUERA DE CONTROL

24.30 RESCATE EN EL METRO 1 2 3

TCM

06.46 CASADOS CON HIJOS

07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 3)

08.54 RÍO BRAVO

11.30 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

14.10 EL JINETE PÁLIDO

16.20 GANAR O MORIR

18.02 EL DEMOLEDOR

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 RÁPIDA Y MORTAL

23.00 LA BALADA DEL PISTOLERO


A DÓNDE IR

 EL MAGISTRADO (YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ EL 27, A LAS 22.30, TATIANA DÍAZ, CON CANCIONES PARA ENAMORAR

+ EL 28, A LAS 22.30, NORA LEVY PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “A MI

MANERA”.

+ EL 29, A LAS 22.3O, ACTUACIÓN DE MÓSOJ ÑAUPA.

 CINE TEATRO RENZI (LA BANDA)

+VIERNES 28, LOS ARCANOS DEL DESIERTO PRESENTARÁN “ANIVERSALMENTE,

EPISODIO #1”.

 CLUB LOS ANDES

+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON “DEMI”

CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA

SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL

TRÍO, LUCAS CÁCERES Y MUCHO MÁS.

 FÓRUM (PERÚ 510)

+SÁBADO 29, ABEL PINTOS PRESENTARÁ SU DISCO “11”, TRAS SER

CONSAGRADO POR TERCERA VEZ CON EL PREMIO GARDEL DE ORO.

 TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 30, A LAS 22, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”, CON NICO VÁZQUEZ,

GIMENA ACCARDI Y UN GRAN ELENCO.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

27/07-30/07 -14:00 (Cast) 16:00

(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO

A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

27/07 -22:10 (Subt)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

27/07-al 30/07-14:30 (Cast) 16:50

(Cast) 19:10 (Cast)

TRANSFORMERS : EL

ÚLTIMO CABALLERO (3D):

CI - FI, ACCIÓN (+ 13 años)

27/07 -21:30 (Cast)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D): COMEDIA (ATP)

27/07 - 30/07 14:00 (Cast) 16:10

(Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)

BABY DRIVER: APRENDIZ

DEL CRIMEN (2D):

SUSPENSO, POLICIAL , ACCIÓN (+13

años) 27/07 -22:40 (Subt)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

27/07-30/07-13:20 (Cast) 15:35

(Cast) 17:50 (Cast)

DUNKERQUE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 13 años)

27/07 -20:20 (Cast) 22:30 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

27/07 -30/07 -15:00 (Cast) 17:00

(Cast)

TRANSFORMERS : EL

ÚLTIMO CABALLERO (2D):

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

años)

27/07 -02/08-19:00 (Cast)

LA NOVIA (2D):

TERROR (+ 13 años)

27/07 -22:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20

(TODOS LOS DÍAS)

MI VILLANO FAVORITO 3

ATP CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES

27 A DOMINGO 30)

15:30 - 17:30- 19:30 (Todos los

días)

TRANSFORMERS: EL

ÚLTIMO CABALLERO

CASTELLANO 2D 16:20- 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20

(TODOS LOS DÍAS)

DURKERQUE ESTRENO Apta 13

años con reserva

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

 
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