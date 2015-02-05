CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Julio 2017
A LAS 00.45 NOTICAMPI
Por El Liberal
27/07/2017 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.45 MI ÚLTIMO DESEO
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA (CONTINUACIÓN)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 PAUSA EN FAMILIA
01.45 PARE DE SUFRIR
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 VINO EL AMOR
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE
RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 SUDAMÉRICA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ARABESC
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ALTO CONTRASTE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.16 HANK Y ASHA
08.36 UN CAMINO HACIA MÍ
10.39 JUEGO DE GEMELAS
13.15 DANIEL EL TRAVIESO
15.10 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
17.30 ARMA MORTAL 3
19.53 #NAME?
22.00 EL EJECUTOR
23.51 ALIANZA MORTAL
TNT
06.00 LILO Y STITCH
07.30 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
09.21 HARRY POTTER Y EL MISTERIO
DEL PRÍNCIPE
12.12 EL AVISPÓN VERDE
14.28 RATATOUILLE
16.35 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL
PRÍNCIPE CASPIAN
19.22 EL HOMBRE DE ACERO
22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
23.00 MASACRE EN LA CÁRCEL 13
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,
PIEZAS FALTANTES
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,
VERDADEROS CREYENTES
11.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO
SOCIAL
12.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO
13.00 GRIMM, SOBRE MI CADÁVER
14.00 NORBIT
16.00 HOUSE M.D., ENCLAUSTRADO
17.00 HOUSE M.D., SIMPLE EXPLICACIÓN
18.00 GRIMM, EL DIABLO DE LA BOTELLA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,
NOVIAS RUSAS
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,
CONJETURA
21.00 BATES MOTEL, NORMAN
22.00 BATES MOTEL, PARAÍSO TENEBROSO
23.00 POSESIÓN INFERNAL
24.50 BATES MOTEL, PARAÍSO TENEBROSO
01.40 GRIMM, EL DIABLO DE LA
BOTELLA
STUDIO UNIVERSAL
09.00 AMOR POR CASUALIDAD
10.35 EL NIÑERO
12.10 AMOR DE VERANO
14.00 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA
15.55 DESAFIANDO LAS
PROFUNDIDADES
17.50 EL PODER DEL TAI CHI
20.00 RESCATE EN EL METRO 1 2 3
22.20 FUERA DE CONTROL
24.30 RESCATE EN EL METRO 1 2 3
TCM
06.46 CASADOS CON HIJOS
07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 3)
08.54 RÍO BRAVO
11.30 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
14.10 EL JINETE PÁLIDO
16.20 GANAR O MORIR
18.02 EL DEMOLEDOR
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 RÁPIDA Y MORTAL
23.00 LA BALADA DEL PISTOLERO
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO (YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ EL 27, A LAS 22.30, TATIANA DÍAZ, CON CANCIONES PARA ENAMORAR
+ EL 28, A LAS 22.30, NORA LEVY PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “A MI
MANERA”.
+ EL 29, A LAS 22.3O, ACTUACIÓN DE MÓSOJ ÑAUPA.
CINE TEATRO RENZI (LA BANDA)
+VIERNES 28, LOS ARCANOS DEL DESIERTO PRESENTARÁN “ANIVERSALMENTE,
EPISODIO #1”.
CLUB LOS ANDES
+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON “DEMI”
CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA
SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL
TRÍO, LUCAS CÁCERES Y MUCHO MÁS.
FÓRUM (PERÚ 510)
+SÁBADO 29, ABEL PINTOS PRESENTARÁ SU DISCO “11”, TRAS SER
CONSAGRADO POR TERCERA VEZ CON EL PREMIO GARDEL DE ORO.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 30, A LAS 22, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”, CON NICO VÁZQUEZ,
GIMENA ACCARDI Y UN GRAN ELENCO.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
27/07-30/07 -14:00 (Cast) 16:00
(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO
A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
27/07 -22:10 (Subt)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
27/07-al 30/07-14:30 (Cast) 16:50
(Cast) 19:10 (Cast)
TRANSFORMERS : EL
ÚLTIMO CABALLERO (3D):
CI - FI, ACCIÓN (+ 13 años)
27/07 -21:30 (Cast)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
(2D): COMEDIA (ATP)
27/07 - 30/07 14:00 (Cast) 16:10
(Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)
BABY DRIVER: APRENDIZ
DEL CRIMEN (2D):
SUSPENSO, POLICIAL , ACCIÓN (+13
años) 27/07 -22:40 (Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
27/07-30/07-13:20 (Cast) 15:35
(Cast) 17:50 (Cast)
DUNKERQUE (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 13 años)
27/07 -20:20 (Cast) 22:30 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
27/07 -30/07 -15:00 (Cast) 17:00
(Cast)
TRANSFORMERS : EL
ÚLTIMO CABALLERO (2D):
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
años)
27/07 -02/08-19:00 (Cast)
LA NOVIA (2D):
TERROR (+ 13 años)
27/07 -22:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20
(TODOS LOS DÍAS)
MI VILLANO FAVORITO 3
ATP CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES
27 A DOMINGO 30)
15:30 - 17:30- 19:30 (Todos los
días)
TRANSFORMERS: EL
ÚLTIMO CABALLERO
CASTELLANO 2D 16:20- 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20
(TODOS LOS DÍAS)
DURKERQUE ESTRENO Apta 13
años con reserva
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40
(TODOS LOS DÍAS)