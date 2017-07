FÚNEBRES | 27 de Julio de 2017

Hoy 22:31 - FALLECIMIENTOS





- Enrique Carlos Mansilla

- Raúl Jorge Loto

- Perfecto Coria (Loreto)

- Marta Anríquez de Olguín (La Banda)

- Ramón Salomón Juez (Frías)

- Jorge Daniel Sosa (Rodeo de Soria)

- Alfredo Ricardo Gerez

- Ana Mercedes del Valle Acosta

- Francisco Vieyra

Sepelios Participaciones

ACOSTA, ANA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus hijos Carlos José, Alberto, Tere, Roxana, Santiago, Juan, Silvia, Ana Maria, nietos, bisnietos part. su fallec. sus restos serán inhumados a las 10.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo Sala 3. P.L.Gallo 330. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AGNETTI, ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Su mujer María Elena Echegaray; sus hijos Alejandro, Andrés y Aixa H. de Agnetti y su nieto Luca participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGNETTI, ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Sus primos hermanos Victorio, Luis, Emanuel y Elisa, Arturo y Celia Hernández Echegaray participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BAUDINO DE GÜINO, CARLOTA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Marta Eloisa Bruhn Cartier y sus hijos Mónica, Raúl, Daniel, Cecilia, Manolo y Diego con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida, rogando oraciones en su querida memoria.

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Sus sobrinos Ester Moreno Bruchmann de López e hijos Carlos Alejandro y Dra. Maria del Huerto López Moreno, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAQUEL LEANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Sus hijos Segundo, Graciela, Rosa, Esperanza, Victoria, Oscar, Eduardo, Orlando, Ariel, nietos, bisnietos, nuera y demas familiares, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. EMPRESA SANTIAGO.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Sus hijos Jorge Luis y Leda, nietos Silvina, Jorge, Leda, Guillermo, Sebastian, Flavia, y Virginia. bisnietos Luz, Ana Carolina, Benjamin, Guilermina, Justina, y Guillermo, participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Sus hermanos Nelly y Jorge Luis, sus hijos y respectivas flias., despiden a la querida Lita. Tu presencia seguirá intacta entre nosotros y encontraremos consuelo en los momentos felices que compartimos. Rogamos oraciones por su eterno descanso y la paz de su alma.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Su nieta Marta Filippa, su nieto político Santiago Murias y bisnietos Manuela y Tomás Murias participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan al Señor que la reciba en su seno.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Su nieto Guillermo Atterbury, su esposa Ana Virginia Pandolfi, sus bisnietos Justina y Guillermito, participan con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Hasta siempre querida tía Lita, gracias por los hermosos momentos compartidos. Su sobrina Susana Prados, su esposo Juan Carlos Bianchi, sus hijos Cecilia y Laura y respectivas flias., participan con dolor su partida y rogamos oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Su sobrina Nelly Prados, Héctor Bauque, sus hijos Luis, Marcelo, Mariana, Sebastián y Carolina con sus respectivas flias., acompañan con dolor su partida y rogamos oraciones en su querida memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Maria Emilia Isorni de Saber, sus hijos Luciana, Maria y Claudio participan su fallecimiento y acompañan a Jorge, Tere y flia., en estos tristes momentos. Rogamos paz y resignación para todos sus familiares.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. La amiga de su hija Rosa Elena; Leonor Rodríguez, sus hijos Valentina, Augusto y Carlos con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Las amigas de su nieta Martita; Maria Angélica Araujo, Eleonora Nasif Saber y Florencia Monicci, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. La secretaria general Sra. Nora Rodríguez, comision directiva y personal del Sindicato de Maestros Especiales, Docentes y Empleados de la Educacion de Santiago del Estero (SI.M.E.S.E.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del compañero Mario Atterbury. Se ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. La secretaria general del Sindicato de Maestros Especiales, Docentes y Empleados de la Educacion de Santiago del Estero (SIMESE) Nora Rodriguez participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Prof. Mario Atterbury. Eleva una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. El Dr. Mario Vidal y Cristina Mdalel, sus hijos Mario y Candela Verónica y Javier, Patricia y Santiago y Cristina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su entrañable amigo Jorge Luis Atterbury.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Alicia Slapack e hijos participan con pesar el fallecimiento de la señora madre de sus amigos Jorge Luis, Rosa Elena y Mario. Acompañamos a ellos y sus familiares en tan doloroso momento. Que en paz descanse.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Daniel Fernando Romano, participa con profundo dolor el deceso de la Sra. madre del Prof. Mario Daniel Atterbury, Sec. Gral. de SIDISE, Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Los miembros de la comision directiva del Jockey Club de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la suegra de su presidente Ing. Fernando Filippa y acompañan a sus familiares en tan difícil momento.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Jorge Alberto Gómez Paz y flia, participan con dolor el fallecimiento de su amiga Lita y acompañan a sus familiares en tan difícil momento.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Héctor Raúl Mulki y Mirihan Neme, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Rosa Elea, a su hijo político Morro y demás familiares en tan triste momento. Se eleva una plegaria en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de Lita y acompañan a sus hermanos, hijos y nietos en tan triste momento. Paz en su tumba.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Los que murieron no nos han abandonado solo precedieron en el camino de la eternidad. Prof. Susana Palomino Bruchmann y su sobrino Raúl Oscar Terzano participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a su querida familia, rogando consuelo por tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Ricardo Neme y Graciela Tauil participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Amalia Elena Filippa de Guber, Rolando Raúl Filippa y Esmeralda Filippa participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Rosa Elena y Morro y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Martín José Pérez, Amalia Abdala de Pérez y familia acompañan en el sentimiento por tan enome pérdida.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Luis Coronel, Graciela Bravo, sus hijos Juan Pablo y Facundo Coronel, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este doloroso trance.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Juan D. Pinto Bruchmann, Maria Ines Sanchez Abal y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Compañeros de trabajo de Mauricio participan con dolor el fallecimiento de su abuelita y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. René Agüero y flia., participa el fallecimiento de la mamá de sus amigos Mario y Mauricio. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Profesores Hugo Gutierrez y Marina Gutierrez y toda la familia., participan con profundo dolor la partida hacia el Reino Celestial de la Sra. madre del profesor y amigo muy querido Mario Atterbury, Sec. Gral. del Sindicato SIDISE.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Lic. Ana Luna de Marcos e hijos, participan el fallecimiento de su querida vecina Rosa Elena y acompañan a sus hijos Mario, Jorge Luis y Maria Rosa ante irreprable pérdida. Ruegan oraciones enm su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Olga N. Martin de Montenegro, participa con dolor el fallecimiento de la madre de Jorge Luis y madre politica de Leda y acompañándolos con oraciones. Ruego por su descanso en paz.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. José R. Lugones y Maria Andrea Volmaro y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Camilo Zaiek, Norma Beatriz Maza y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. mamá de su querida amiga Rosa Elena y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Luis José Vella, su hijo Luis Edmundo, su esposa Ximena Álvarez acompañan a su yerno Morro en tan difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Nicolás Tejeda participa el fallecimiento de la mamá política de su amigo Morro y lo acompaña junto a sus familiares en este momento de dolor. Formula y ruega oraciones por su eterno descanso.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Zully Cardoso de Juárez, sus hijos Daniel, Sergio, Monona participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer. Te extrañaremos querida Lita, descansa.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. "Que Dios y la Virgen te reciba en sus brazos, descansa en paz". La Confederacion General del Trabajo Regional Santiago del Estero en la persona de su Secretario General José Gomez, Secretario Adjunto Gerardo Montenegro y Consejo Directivo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. "Señor ya está ante tu casa, permitele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno".La Comision Directiva, Subcomision de Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Organicos del Sindicato de Luz y Fuerza participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Ing. Juan Espíndola y familia acompaña al Prof. Mario Atterbury en este difícil momento.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Mashi Gerez de Fernández y flia, acompañan en el dolor. Rogamos una oración.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. El Señor es mi pastor nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas en reposo me conduce. Blanca Isaac y Viviana Sotelo participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Sra. Lita. elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Juan Bautista Paz, Maria Natalia Soria y sus hijos Javier y Maria del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Nelly Sarquiz de Amerio, sus hijos Silvia, Nela, Sergio, Jorge y famlias, acompañan en este dificil momento a su hija Rosa Elena y Morro y demas familiares, ante tan irreparable pérdida. participando con profundo dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Manuel Pandolfi, su esposa Alba Duelli, sus hijos Teresita, Carlos y Enzo Pandolfi y sus familas, participan y acompañan en el dolor a la flia. Atterbury.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Carlos Pandolfi, su esposa Ana Lia Romano, sus hijas Ana Virginia, Emilia y Carolina, participan con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola ; Ignacio Castiglione y Sonia Mejail; Anita Castiglione; Inés Castiglione y Carlos Toia; María del Carmen, Fernando, Agustín, Ana Cecilia y José Ignacio Lugones Castiglione y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Alicia Japaze, sus hijos Luis Roberto y Patricia; Martín ; Daniela y Daniel y nietos participan con mucho pesar el fallecimiento de la tan querida señora Lita pidiendo pronta resignación para sus familiares.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Francisco Berdaguer, María Lastenia Atterbury de Berdaguer, sus hijos Francisco y Joaquina; Mariana y Néstor y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. María Cecilia Medrano, sus hijos y respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Rubén Piñón, su esposa Viviana Avido, sus hijos Luciana, Florencia, Belén y Facundo, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. María Carmen Lapalma de Guerrieri, Gustavo Adolfo Guerrieri, sus hijos Mariana, Eugenia y Luis, Gustavo y Adolfo participan el fallecimiento de la querida Sra. Lita.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Patricia del Carmen Lapalma y familia participan su fallecimiento.

GEREZ, ALFREDO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su esposa Stella Maris Llarrull, hijas Mariela, Alejandra, Estela, Analia y Rita, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 17 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo C/107 Nº 2907, Bº Borges. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Su esposa Silvia, sus hijos María Silvia y Emanuel, nietas Lourdes, Victtoria y Valentina, su yerno Diego, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Su hermana política Mirta, sobrinos Kelly, Ariel y Daniel, Peca, Ricardo Pacheco y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Sus hermanos políticos; Nica, Camila Gerez y familias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a nuestra hermana y sobrinos por la pérdida de su esposo y padre respectivamente. Rogamos a Dios consuelo y resignación para ellos.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Sus sobrinos que lo llevarán en sus recuerdos con mucho cariño; Walter y Valeria e hijos Damaris, Matías, Lourdes, Felipe e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Sus sobrinos Cecilia y Gustavo Juárez, junto a sus hijos Anita, Santiago, Aldana y Soledad, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Su sobrino Santiago Leiva y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Raul y ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Raúl: te fuiste a la Casa de nuestro Padre Celestial en un día muy especial para nosotros, vivirás eternamente en nuestros corazones. Su tía Azucena Godoy, sus hijos Raúl, Daniel, Azucena, Susana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Querido amigo sé que nuestro Señor ya te cuenta entre sus ángeles. Mabel Suárez, Jorge Luis Romano y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Su cuñada Luisa Gerez de Bravo, sobrinos Walter, Marcelo, Fernando y Cecilia., sobrinos pol. Gustavo, Rita, Belén, Valeria y respectivas flias., participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Vivirás en nuestro corazón. Su hermana pol. Norma Gerez, su esposo José Luna, sobrinos Guilly, Jorge, Valeria y Claudio, sobrinos pol. Cecilia, Cacho, Daniela, sobr. nietos Narella, Mateo, Martina, Joaquín, Mauro, Ignacio, Maximo, Cassiana Candelaria Luna participan con dolor su fallecimiento.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. En vida fuiste ejemplo, un ser paciente y noble, un luchador incansable hasta el final. Hoy descansas en el Reino Celestial, vivirás en nuestros corazones y memoria. Claudio Gerez y flia., Ruegan oraciones en tu memoria.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Tú eres un refugio para mí, me guardas en la prueba y me envuelves con tu salvación. Su cuñado Ángel Leiva, sus sobrinos Santiago, Mónica, Verónica, Macarena. Julián y Helena participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Luis Congiu, Perla Buenvecino y flia, Antonio Congiu; Olga Otrera y sus flias. participan con dolor su fallecimiento, Señor reciba su alma y tenga junto a la de su hijo Raúl. Elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. El equipo de Voley femenino CYAC, acompaña con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga y ex jugadora. Ruega una oración en su memoria.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tienee fin, que descanse en paz por la misericordia de Dios Amén. Tus amigos flia. Filanzoni Lucca, participan su fsallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Que noticia triste enterarnos de su partida definitiva, pero reconfortados sabiendo que estará en el mejor lugar gozando de la Paz Celestial, junto a Dios y la Virgen nuestra madre. Dedé, Claudia y Gustavo Vázquez, acompañan a su flia. en tan doloroso momento. Descansa en paz querido Amigo.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su esposa Rosa, hijos Giuliana, Fabrizio, Leonardo, sus padres Carlos y Marta, Ana, Marcela y demás fliares part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Hamburgo Cia. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus padres Marta y Carlos, su hermana Claudia Marcela, su esposa Rosa Sosa y sus hijos Giuliana, Fabrizio y Leonardo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. Parque de la Paz.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus padres Marta La Mónica y Carlos Mansilla, su hermana Claudia Marcela y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. Parque de la Paz.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus compañeros de secretaria de la Escuela Técnica Nº 8, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Tus compañeros y amigos del Taller de Mecánica de la Escuela Tecnica Nº 8; Lares Eduardo, Mendieta Walter, Reimundi Augusto. participan con dolor su fallecimiento y acompoañan a su flia., en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Club Aeromodelista Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Roberto Mario Siliguini, Diego Siliguini y flia., participan con dolor su fallecimiento y eleevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su amigo y compañero Prof. Carlos Alberto Arias, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su flia. y eleva oraciones en su memoria.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Los alumnos de 2 " C " del Colegio Hermano Hermanas de Bruijn, sus padres y Seño Claudia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su compañerito Fabricio y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|.

José Merletti, despide a su querido amigo Carlos con mucha tristeza por su partida a la Casa de Dios y pide resignación para su familia, Rogando oraciones en su memoria y por la paz de su alma.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su tia Magdalena Roldan Vda. de La Monica, tus primos Ernesto, Federico y Eugenia La Monica y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida al encuentro con nuestro Padre Celestial. Rogando a Jesus Misericordioso les conceda el don del desprendimiento a sus padres, hermana y esposa.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Los compañeros de trabajo del Banco Francés de su hermana Marcela participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento, elevando oraciones en su memoria.

MEDINA, RAMONA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Señor yo soy la resurreccion y la vida el que cree en mí no morirá jamás. Sus amigos Norma, Elena, Olga, acompañan a toda su familia en este difícil momento.

MENDOZA DE ISORNI, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. María Mercedes Paz, sus hijos Juan Manuel y Eduardo acompañan a su prima Mary y flia. en estos momentos de dolor. Ruegan una pronta resignación.

ORIETA, ESTELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 24/7/17|. Su madre, hermanos, cuñados, sobrinos, hija, hijo políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento.

ORIETA, ESTELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 24/7/17|. "Que Dios te reciba en su Reino y brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermano Miguel Ángel Orieta, su cuñada María Eugenia Pécora y su sobrina Valentina Marisol participan con dolor su fallecimiento.

PEREYRA DE LEGUIZAMÓN, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Sara Isabel Fiad de Herrera e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en sumemoria.

PEREYRA DE LEGUIZAMÓN, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Nélida Alagastino de Pereyra e hijos participan su fallecimiento, rogamos oraciones en su memoria.

QUINTEROS, VÍCTOR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Te has dormido en el sueño eterno, y en el dibujaste el rostro de Jesus en la Casa Celestial. La Profe Lucrecia Campos, su hijo Matteo participan el fallecimiento del padre de su compañero Prof. Victor Quinteros (h). Ruega una oración en su memoria.

QUINTEROS, VÍCTOR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. La Gloria de Dios es eterna por eso habitas en el Cielo Azul. Junto a Jesus. La Flia. Campos- Guardo participan el fallecimiento del padre del amigo Víctor Quinteros (h). Ruega una oración en su memoria.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus hijos Neni, Graciela, Rulo, Cori, Eli y Chiqui, sus hijos pol. Alfredo, Mario, Ramón y Claudia, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 17 en el cementerio La Piedad. C. de duelo Magallanes 777 . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





Invitación a Misa

BRAVO DE LUGONES, ANTONIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/05|. Querida Madre: Hoy hace 11años que partiste a la Casa del Señor, me reconforta un poco saber que estas en los brazos del Señor, gracias madre por todo lo que nos diste.Tus hijos Ramon Santiago, Norma, Chini, Marcelo, su nuera Marga, sus nietos, bisnietos, h. pol. invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la pquia. Santo Cristo Bº Mosconi..

ELÍAS, JULIO (Turco) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. ¡Mi viejo querido! a un mes de tu partida estoy aquí buscándote en mis sueños y te encuentro sonriendo. ¡Qué felicidad saber que el Señor te tiene entre sus brazos! Te amamos. Tu esposa Jacke, tus hijos Damián, Rosita, Claudia, Fede, hijos políticos Noelia, Luis, Jorge, tus nietos Oriana, Julito, Martina, Morena y su amiga incondicional Adriana. Invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la parroquia Sumampa al cumplirse un mes de su fallecimiento.

INFANTE, ALDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/16|. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreir porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado.... A un año de tu partida sigues presente en nuestros corazones. Patricia, Mario y Pato Trejo, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Iglesia La Inmaculada,al cumplirse un año de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA EVELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su esposo Luis Olguín, hijos José Luis, Ariel, Verónica, h. pol. Verónica, Fernanda y demás fam. part. su fallec. sus restos seran inhum. en cement. La Misericordia hs. 9.00. Casa de duelo Belgrano 532. S.V. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus hermanos Lucho Anriquez y Betty Raed y sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Tia Marta querida, fuiste y serás por siempre nuestra segunda madre, la que veló por nosotros cuando nuestra madre partió. Su hermana Yoli, fuiste tan buena!!! que te fuiste en silencio pero feliz y en paz. Sus sobrinos Maria Ines, Ricardo, Silvia, Graciela y Wilson y sus respectivas familias, no tenemos dudas de que ya gozas de la vida eterna, junto a Dios Jesus y la Virgen Maria. Legionaria de Maria hoy gozas de la luz que no tiene fin.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus sobrinos María Ines Alvarado y Daniel Micol y su hijo Nehemias Micol participan con inmensa tristeza el fallecimiento de la querida tia Marta. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Señor: Felices los que trabajan por la paz , porque serán reconocidos como hijos de Dios". Mt 5-6. La Curia Madre de la Divina Gracia de Santiago Apóstol de la Legión de María, participa el fallecimiento de Marta, una hermana cristiana y legionaria, de gran trayectoria en las filas de nuestra Legión. Manifestó siempre su humildad, su bondad, su servicio, su entrega total, en esta misión, tan digna: Su recuerdo vivirá para siempre en nuestro corazón y encomendamos su espíritu en los brazos de Jesús y María. Ruegan oraciones en a su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Es muy difícil encontrar una buena amiga, más difícil todavía despedirla e imposible olvidarla". Tus amigos y hermanos en Cristo: Chachi Maturana y Cristián Reinoso. Ruegan una oración en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar". Ester de Azar, participa con profundo dolor el fallecimiento de Martita y ruega oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Mi alma espera en el Señor y en su palabra porque de Él vino la misericordia y la redención". Tus vecinos y amigos Ada, Adriana y Ramón Olmos, participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "El Señor es mi roca y mi fortaleza". María Mabel Olmos de Ponce y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Martita, mamá del compañero y amigo Ariel Olguin. Rogando fortaleza y resignación cristiana a su esposo e hijos.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Añares vecinos de toda una vida, siempre dispuesta a la total entrega, con la humildad y sencillez que caracterizarán tu paso por la vida. Duerme tu sueño eterno, Dios lo velará. Tiburcio Guaraz y Berta Garcia y flia. Ruegan que el Señor les de fortaleza a su esposo e hijos.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "El Padre Ramón Bucci de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y el Área Adultos de Acción Católica, participan con dolor el fallecimiento de nuestra hermana en Cristo Martita y ruega oraciones a su querida memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Comunidad del CENS Nº 4 participa con dolor el fallecimiento de la madre del prof. Ariel Olguin y ruegan oración en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Señor ya esta ante ti, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Su amigo y colega Dr. Fernando Reynerio Castillo, espoa Lic. Maria Montenegro e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Luis. Se ruegan oraciones por su eterno descanso.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socio y ex -presidente Dr. José Luis Olguín y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos. Elevando oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Raimundo Micol, su esposa Mirta, sus hijos Daniel, Susana y Duilio Micol, participan con gran dolor la partida de la tan apreciada sra. Marta. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Gustavo Gallo, su esposa Charito, sus hijos Candela y Gustavito; Walter Gallo, su esposa Noralí y su hijo Víctor participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos tristes momentos.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. La educación secundaria, directivos y profesores de la comunidad educativa Mater Dei participa e l fallecimiento de la Sra. mamá del Prof. Ariel Olguín y acompañan en este momento a su familia.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Gracias por sus testimonios de fe, humildad y amor. Liliana Adamo, Gustavo Sánchez, sus hijos María, Francisco y Marcos Sánchez, ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Federico Fabian Badami y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Felices los puros de corazón porque de ellos será el Reino de los Cielos. Su tía Elena Hallak de Jorge, sus primos Bachicha, Migui y sus respectiva familias, Adriana y Katy Jorge,participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres, hermanos, esposo e hijos ante la irreparable pérdida. Se ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Su prima Irma Abraham, su eposo Carlos Ciappino e hijos: José, Paola, Pablo, Tuqui, Marcos, acompañan en este momento de profundo dolor a su primo Jorge e hijos.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Su tío Dr. Juan A. Jorge y su esposa Norma y sus hijos Dr. Juan R. Jorge y flia, Juan Pablo y Mariela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Jorge, Nanci y Jorgito Zuain participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Amelia Saad de Zuaín, sus hijos Sara Liliana, Maria Amelia y Jorge, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. ¡Uki! Cuánto dolor, tristeza al recibir la triste noticia de tu partida al Reino del Señor, nos dejaste imborrables recuerdos de los momentos compartidos, fuiste una persona de bien, con una sensibilidad humana que solo transmitías amor, paz y alegría en tu flia., y en todos los que tuvimos la suerte de conocerte, amigos y flia. de corazón de tu mamila, padres, esposo, hijos y hermanos Lara Paz de Gómez, sus hijos Miriam y Julio, Viviana y Ariel, nietos y nietas Romina y Daniel, Maria Belén y José, Maximiliano, Lautaro y Mia, Flavia, Luciana, bisnietos Santiago, Luján, Lorenzo, José, Ignacio y Matteo, acompañamos a nuestros padres que los fortalezca para aceptar la voluntad divina, el Señor la reciba en sus brazos, goce de la vida eterna y brille para ella la luz que no tiene fin. Descanse en paz. Se ruega una oración en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Daniel Leonardo Abdala y su esposa María Alina Oiene y flia; Luis Pablo Abdala y flia; Omar Abdala y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar en verdes prados él me hace descansar". José Siufi y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Rogando oraciones en su memoria y resignación para su familia.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Miguel Siufi y flia, participan y acompañan en el dolor a su familia. Elevando oraciones en su querida memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Gringa Romagnoli y familia, participan con profundo dolor y acompañan a su familia el fallecimiento de su amiga Uky. Se ruega una oración en su querida memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Felisa Romagnoli y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Olga D'Onofrio de Álvarez, sus hijos Eduardo y flia, Mario, Analia y flia; Ricardo y flia, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan en esta irreparable pérdida a su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Mercedes Urbani, Luis Scrimini y flia, acompañan en este doloro momento a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Rossana Scrimini y flia, despide a su amiga con profundo dolor y acompaña a sus familiares en estos difíciles momentos. Elevando oraciones en su querida memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Es imposible no estar triste...Su ausencia dolerá, pero su bello recuerdo como persona nos hará superar dolor y volver a sonreír. Participan su fallecimiento con profundo dolor los compañeros de su hijo Bautista Jaime de 7º grado del Colegio Santiago Apóstol, sus respectivas familias y su seño Claudia Argañaraz. Elevamos oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi no morirá jamás". La comunidad educativa del Colegio Santiago Apóstol LL-14, acompaña con profundo dolor a sus hijos Facundo, Benjamín y Bautista, alumnos de esta institución. Se ruega oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Dagoberto Díaz y sus hijos Osvaldo, Enrique, Diego y Santiago participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Pablo De Bonis, su esposa Rosana Romero y sus hijos Ornella y Renzo lamentan profundamente la partida de la querida amiga Uki y acompañanmos a su esposo Jorge y sus hijos en este dificil momento. Elevamos nuestras oraciones en recuerdo de su querida memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Arq. Osvaldo Mario Maffimi y su Sr. esposa María Ines Julián, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos difíciles. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Ing. Orlando Videla y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Antonio Rojas y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento, piden a nuestro Padre Dios que descanse en su santa gloriosa morada. Consuelo y paz a toda la familia en estos momentos de dolor.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. "Querida amiga descansa en paz". Tus amigos Estella Maris Rojas, Juan Pablo Diaz y Guadalupe Díaz , acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Amiga: te fuiste dejando un profundo dolor. Estarás siempre en mi corazón. Participan con profundo dolor tu fallecimiento: Lourdes, Osvaldo, Belén y Sol Miranda. Elevando oraciones en su querida memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Ignacio (Vladi) Gallardo, lamenta con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querido amigo Beto, Elida y familia en estos momentos de dolor. Rogando oraciones en su querida memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Ernesto Aboslaiman, lamenta con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigo: su esposo Jorge y sus padres Beto y Elida y demás familiares. Elevo oraciones en su querida memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. El Sr. Jorge Iturriaga, su familia y el personal de Vivero del Campo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Jorge y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Que el Señor la reciba en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin. Gustavo Hauteberque y flia y Héctor Hauteberque y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, acompañando a toda su familia en este doloroso trance.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Miguel Asseph y Sra. Silvina Zanoni e hijos acompañan a la familia en este difícil momento.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Los amigos de su hijo Benja, Farid, Gonzi, Nacho, Mauri, Lucas y Valentín participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Mario Falco, Analía Álvarez, sus hijos Daniel, Nicolás y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Sus familiares Silvia Canllo y Manuel Lopez, Pilo Jozami y Mary, Francisco y Dina Juan y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Rogando a Dios por una cristiana resignación.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Guillermo Molinari, su espossa Griselda E. Farias, sus hijos Guillermo, Maria Laura y Ariatna, participan con profundo dolor su partida y rogamos oracioness en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. Tu amiga Viviana Gómez, su esposo Ariel Cerioni, sus hijos Maximiliano, Lautaro y Mia, participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Maria de las Mercedes Farias, sus hijos Héctor Eduardo, Valeria Susana y Ramiro Nicolas Cerioni, hijos politicos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la queridísima Eugenia y elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Natividad Jorge de Farias, sus hijas Maria de las Mercedes, Maria Magdalena, Griselda Elizabeth y Ana Carina Farias, hijos politicos Daniel O. Llugdar, Guillermo D. Molinari, Alfonso M. Roger y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Roberto Jozami y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con solidaridad y amor. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Norma Salomón, Jorge Berraondo, hijos e hijos políticos lamentan participar el fallecimiento de María Eugenia y piden al Señor que le dé a la querida Tomasa y familia cristiana resignación.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Sus familiares Silvia Canllo y Manuel López, Pilo Jozami y Mary, Francisco y Dina Juan y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dificiles momento. Rogando a Dios por una cristiana resignación.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. El recuerdo de tu ejemplo será el sello imborrable que guie el camino de tu familia. Acompañamos en la tristeza de su partida confiando que Uky, ya esta en los brazos del Padre Celestial. Walter Azuz, Nicky Cano e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Federico Fabian Badami y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Carlos Diaz Zanoni, Amanda Diaz y sus hijos, acompañan con profundo dolor a la familia Jorge. Elevando oraciones en su memoria y pidiendo una pronta resignación para toda la familia.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Héctor Baron Diaz, participa con profunda pesar su fallecimiento y acompaña a la familia Jorge en tan doloroso momento. Rogando por el descanso eterno de su alma y una pronta resignación a su familia.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Alicia Mirtha Scaglioni, su esposo Roberto Chacón e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Osvaldo y Marcela Alejandra Laprida, sus respectivas familias, acompañamos a nuestros queridos amigos (hermanos) Beto y Elida y Tomasa y demás familiares, por tan importane pérdida dela querida Uky, que hace unos pocos dias festejabas su cumpleaños, con tanta alegria, cantando, bailando y deseando que se iba a curar, todos creímos, tanta fortaleza, oramos mucho todos los que la conocimos, fue ser de luz que Dios la quiso tener junto a Él adorada, le rogamos ayude a sus padres, hijos, abuela y todos los que la conocíamos para darles fortaleza y que su alma descanse en paz y que sea eterna su memoria. Amén.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Gaby Perea, Cristian, Nico, Antonella y Valentina Vespasiani; Chiqui de Perea, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria y consuelo para su familia.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su vecina Angélica de Prado, sus hijos Lore, Javito, Tity, María Laura, Maxi, Cristián y Brisa, participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. ¿Qué es la muerte?, es algo que ocurre a diario ¿Acaso voy a desaparecer de tu vida, porque no me ves? Todo lo que significaba la vida para nosotros sigue vigente. No estoy lejos, solamente al otro lado del camino". Ana María Bellido de Macció, sus hijos Maru, Carli, Sebi, Pilín y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida familia Jorge en esta irreparable pérdida.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Tito y Nelly de Pablo, Sandra, Silvina y Judit de Pablo, Fabián Cancino, Fiabián Enrico, Dario Jimenez y sus respectivas familias. Sus restos fueron inhumados ayer Se ruega una oración en su memoria: paz y resignación a su familia.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Nelly Sarquiz de Amerio, sus hijos Silvia, Nela, Sergio, Jorge y familias, acompañan en este triste momento a su abuela Tomasa a sus padres Beto y Maria Elida y a su demas familiares, participando con profundo dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Juan Carlos González, Alejandra Pena y su hijo Juan Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su querida memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Eduardo Alvarez, Judith Goytea e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. "Señor dale el descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin". Guillermo Goytea y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Ana Maria Moukarzel e hijos Hernán y Sofía Bernasconi, participan su fallecimiento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Uki ya es un ángel. Ya descansa en paz y brilla para ella la Luz que no tiene fin. Siempre estará en nuestros corazones. Guada; Tini; Cami; Julita; Gabi; Carla; Pau S.; Pau G.; Marian; Vale; Aleja; Jiuli y Mecha.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. "Felices los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios". Sus amigos Liliana Adamo, Gustavo Sánchez, Carlos Adamo, sus hijos María, Francisco y Marcos Sanchez, Melina y Cartlitos Adamo, Osi, Mary, Lía y Angel Gallardo Adamo ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Cergio Coronel Lugones y flia, Gustavo Coronel y flia,. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Señor ya está en ti, recibela en tu reino y dale el descanso eterno. Ramon Carabajal,. Olga Sara, Marquetti José Roberto, Nora y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Con el dolor del alma, teniendo que despedirte querida amiga Uki, pero el amor que derramaste por donde pasaste, tu ejemplo de lucha y alegría nos iluminará y guiaran siempre a los que te conocimos. C.P.N. Marcela Alejandra Laprida, Marcelo Alejandro P. Laprida y Jorge E., Falk acompañan a sus padres e hijos en tan dolorosos momentos y elevan una oración en su memoria.

VIEYRA, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Sus hijos Francisco, Mafalda, Bety, Olga, h. pol. Ramona, nietos, nietos pol. y bisnietos, partic. su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BARRERA, MILAGROS CELESTE (Mil) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. La comunidad educativa de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador", participa con profundo dolor el fallecimiento de su alumna de 6º grado. Elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

BARRERA, MILAGROS CELESTE (Mil) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Las Seño: Norma Barrera, Soledad Cornejo, María Luisa Dolores y Marcela Báez y sus compañeritos de 6º grado de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador participan con profundo dolor su partida y ruegan a Dios por su descanso en paz. Frías.

CORIA, PERFECTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Su hermano Florencio Coria y sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORIA, PERFECTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Que Dios te reciba en el cielo y te colme de bendiciones y a tu familia le des paz y resignación. Su hermano Nicolás, tu cuñada Berta, sobrinos Marcelo, Mariela, Mario, Rene, Rocío, Luz, Vero, Osman, Mary, Gonzalo, Flor, Nancy, Karina, Estela, Yesi, Naty y Caro.

CORIA, PERFECTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Tata con el dolor de tu partida y recordándote así con esa sonrisa y bondad, sabemos que ya descansas en paz, que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus sobrinas Luz, Rocío, Vero, María José y tu sobrino amado Osman.

CORIA, PERFECTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Mi Tata querido: tu ida repentina, me hizo romper en llanto creer que quizás nunca más podremos tenerte en brazos ahora ya sos un ángel que nos mira desde el cielo, y aunque no estés con nosotros tu magia seguirá viva. Nunca te olvidaré permanecerás en nuestros corazones, tu alma vivirá siempre, que en paz descanses. Su sobrina Mariela.

CORIA, PERFECTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Recíbelo en tu reino y que brille para él la luz que no tiene fin. Su sobrino Rene, tu sobrina política, Estela y tus sobrinas Yesi, Nati y Caro, y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Loreto.

CORIA, PERFECTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. René Herrera y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FARES, MARÍA ESTHER (q.e.p.d). Falleció el 25/07/17|. "Gran mujer, ángel bello, Dios está esperando por ti, descansa en paz". Te amaremos por siempre". Su esposo Raúl Suarez, hija Lita Suarez, nietas Ximena, Mónica y Marisol, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

FARES, MARÍA ESTHER (q.e.p.d). Falleció el 25/07/17|. "Que dios te reciba en su reino y brille para ti la luz que no tiene fin". Su sobrina Negri Fares y cuñada Hilda Ester Moyano, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

JUEZ, RAMÓN SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Su esposa Sonia, su hijo Diego Juez y familia, familia Caballero y familia Carrera, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

JUEZ, RAMÓN SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Su hermano Miguel Arturo Juez, su esposa Tomasa, sus hijos Amalia y Darío y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

JUEZ, RAMÓN SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Su hermano Martín Alfredo Juez, su esposa Elva Aguilar, sus hijas Libia y Heliana Juez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

JUEZ, RAMÓN SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Su hermana María Juez de Stoppa, sus hijos Raúl, María Elisa, Paulo y Agustín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. El Dr. Julián Canllo y familia participan con inmenso dolor el fallecimiento de su estimado colega, acompaña a su familia con el corazón y nuestras oraciones por su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Sus ex-vecinos y amigos de Suncho Corral: Kela, Mary y Eddy Canllo, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dificiles momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Dra. Dora Angélica González participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus hermanos, sobrinos, primos y demás familiares en estos momentos de dolor. Eleva oraciones por su eteerno descanso.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus amigos Elena Hallak de Jorge, sus hijos Bachicha, Migui y sus respectivas flias. Adriana y Katty Jorge, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Norma Salomón, Jorge Berraondo, hijos e hijos políticos acompañan a la querida Negra y familiares en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. "Señor, te rogamos le concedas el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Yesmín Llebeili, Dr. Antonio Llebeili y Flia., Carlos Llebeili y Flia. con mucho pesar acompañamos a su esposa Negrita, sus hermanos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria y cristiana resignación a sus familiares ante tan irreparable pérdida.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Sus ex-vecinos y amigos de Suncho Corral: Kela, Mary y Eddy Canllo, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dificiles momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Arminda Mazzoleni de Valdez, junto a sus hijos Lizzi, Mara, René, Anibal y Juanita participan con dolor esta irreparable pérdida, rogando resignación cristiana a Negrita y toda su familia.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Habib Sleibi, su esposa Graciela Bulnes e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Marcelo Nazar y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su madre Balvina Suárez, sus hermanos, sobrinos, tios, primos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Rodeo de Soria a las 15 hs.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

GUZMÁN, SOLANO (Shula) (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/16|. A un año de su partida, su hermano Horacio Guzmán y flia. lo recuerdan con cariño.