Recalde: "La forma de sancionar a un diputado nacional es respetando el pedido de desafuero"

El diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde habló sobre la situación del ex ministro de Planificación Julio De Vido, y expresó su "preocupación por el tiempo que le dedicamos a este tema, sin pensar en lo que sufre el pueblo argentino".

Consultado sobre la responsabilidad de De Vido en la tragedia de Once, Recalde argumentó: "Uno debe ser respetuoso de las víctimas y eso se está juzgando en el Justicia, que es lo que corresponde. Nosotros tenemos que cumplir la Constitución Nacional, la forma de sancionar a un diputado es respetando el pedido de desafuero que haga un juez. Acá no se lo puede juzgar por lo de Once o por lo que hizo en Planificación, debe ser en el ejercicio de su mandato", indicó.

Luego, Hector Recalde se quejó del momento elegido para el tratamiento del pedido de expulsión. "Me preocupa más bien la falta de institucionalidad de este Gobierno, hay que discutir los problemas de los argentinos", remarcó el diputado nacional y se quejó: "El presidente Mauricio Macri votó a favor de Patti y ahora en contra de De Vido".