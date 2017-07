La Liga Nacional tendrá nuevo formato

Fotos LOCALES. Quimsa y Olímpico volverán a representar a Santiago del Estero en la elite.

27/07/2017 -

En el contexto de cambio de las competencias de selecciones adoptado por la Federación Internacional, la Asociación de Clubes de Basquetbol decidió reacomodar su calendario. La Liga Nacional A 2017/2018 será de 38 partidos, todos contra todos en una fase de ida y vuelta y luego playoffs. Previamente se disputará el Torneo Súper 20.

En Buenos Aires se desarrolló con numerosa concurrencia la Asamblea General Ordinaria de la AdC, encabezada por la mesa directiva, el presidente Fabián Borro y el vicepresidente 1º Gerardo Montenegro.

La principal resolución aprobada por los representantes de los clubes fue el formato de competencia para la temporada 2017/2018, que se adapta al impacto de las flamantes ventanas de Fiba clasificatorias para el Campeonato Mundial.

La LNB empezará el miércoles 29 de noviembre del 2017 y concluirá antes de la ventana del lunes 25 de junio de 2018, con un receso por las fiestas entre el viernes 22 de diciembre del 2017 y el viernes 5 de enero del 2018 y otro receso durante la ventana del lunes 19 al martes 27 de febrero, para permitir la correcta participación internacional de la selección argentina.

Previo a LNB, se desarrollará el flamante Torneo Súper 20, del 20 de septiembre al 19 de noviembre de este año, que otorgará dos plazas para la Liga Sudamericana 2018. Se iniciará con cuatro grupos de cinco equipos cada uno, por sistema de giras. Luego habrá playoffs (al mejor de 3 partidos) y se definirá con el Final Four en sede única.

Sumando los dos torneos, los partidos de playoffs se incrementan del 25% al 40%, comparando la temporada 2016/2017 con la 2017/2018.

Se mantendrá el esquema de 10 jugadores Mayores, de los cuales 8 serán Mayores libres y 2 serán obligatoriamente U23. No habrá límite de extranjeros (optativos). Se agrega un cupo más en caso de tener un U23 de formación.

Torneo Súper 20: la primera fase se disputará del 20 de septiembre al 18 de octubre. Serán ocho partidos por equipo (ida y vuelta). Se clasificarán directamente los tres mejores de cada zona a la segunda fase. 4º y 5º jugarán un repechaje.

Grupo A: Comunicaciones (Corrientes), Estudiantes (Concordia), La Unión de Formosa, Regatas Corrientes y San Martín (C). Grupo B: Quimsa, Olímpico La Banda, Atenas (Córdoba), Instituto (Córdoba) y Salta Basket. Grupo C: Boca Juniors, Ferro Carril Oeste, Hispano Americano (Río Gallegos), Obras y San Lorenzo de Almagro. Grupo D: Argentino (J), Bahía Basket, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Peñarol (Mar del Plata) y CA Quilmes (Mar del Plata). La segunda fase (playoffs) se jugará del 22 de octubre al 19 de noviembre. Será al mejor de tres partidos. Los últimos dos juegos se disputarán en la cancha del mejor clasificado. Repechaje: Será el 22, 25 y 26 de octubre (4º vs. 5º de cada grupo), de este modo: 4A vs. 5A (R1); 4B vs. 5B (R2); 4C vs. 5C (R3); 4D vs. 5D (R4).

Los octavos de final se disputarán el 29 de octubre, y el 1 y 2 de noviembre, de esta manera: 1A vs. R2 (G1); 2A vs. 3B (G2); 2B vs. 3A (G3); 1B vs. R1 (G4); 1C vs. R4 (G5); 2C vs. 3D (G6); 2D vs. 3C (G7); 1D vs. R3 (G8).

Los cuartos de final se jugarán el 5, 8 y 9 de noviembre, del siguiente modo: 1G vs. 3G (G9); 4G vs. 2G (G10); 5G vs. 7G (G11); 8G vs. 6G (G12).

El Final Four se jugará en sede única, el sábado 18 y domingo 19 de noviembre.

La fase regular será del 29 de noviembre al 23 de abril. Jugarán los 20 clubes, todos contra todos, ida y vuelta (38 fechas) y por puntos. Habrá una tabla única (sin arrastre de puntos). Los playoffs serán del 27 de abril al 24 de junio. Los Octavos de Final se jugarán el 27 y 29 de abril, el 2, 4 y 7 de mayo, de este modo: 1 vs. 16 (G1); 2 vs. 15 (G2); 3 vs. 14 (G3); 4 vs. 13 (G4); 5 vs. 12 (G5); 6 vs. 11 (G6); 7 vs. 10 (G7); 8 vs. 9 (G8). Los playoffs por la permanencia (1 descenso) lo jugarán el 19 vs. 20. Los cuartos de final se disputarán el 11, 13, 16, 18 y 21 mayo: G1 vs. G8 (E1); G2 vs. G7 (E2); G3 vs. G6 (E3); G4 vs. G5 (E4). Las Semifinales serán el 25, 27, 30 de mayo y el 1 y 4 de junio, de esta forma; E1 vs. E4; E2 vs. E3. Las finales se jugarán el 8, 10, 13, 15, 18, 21 y 24 de junio. El campeón y subcampeón se clasificarán a la Liga de las Américas 2019. El tercero jugará la Sudamericana 2018.