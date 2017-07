Margarita Barrientos: "Me ofrecieron ser candidata, pero no quiero entrar en la política"

Fotos ENTREVISTA. Margarita Barrientos dijo al canal A24 que "desde Santiago llegó el ofrecimiento (para candidata) pero mi trabajo es otro".

27/07/2017 -

Margarita Barrientos, dirigente social y encargada del comedor popular del barrio Los Piletones, aseguró que no será candidata en las elecciones provinciales, luego de que calificadas fuentes locales de la dirigencia de Cambiemos habían sostenido su posible participación como vicegobernadora, acompañando a Marcelo Lugones, a quien se propone como candidato a gobernador.

"En el Gobierno me ofrecieron ser candidata a diputada pero dije que no. Desde Santiago del Estero llegó el ofrecimiento, pero mi trabajo es otro, no quiero entrar en la política", aclaró Barrientos a Mauro Viale en su programa Más que noticias, que se emite por A24.

"Hay mucha gente que concurre a los comedores, estamos trabajando en varios comedores de la zona, y abrimos uno nuevo", remarcó luego Barrientos al ser consultada por el crecimiento de asistentes a sus comedores comunitarios debido a la delicada situación económica del país.