La Afip lanzó un plan de pago, pero el sector comercial local reclama una reforma impositiva

27/07/2017 -

Mientras el Gobierno a través de la Afip salió a anunciar un nuevo plan de facilidades de pago denominado ‘Puente Fiscal’, para que los contribuyentes morosos puedan regularizar la deudas generadas entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de mayo pasado, en 24 cuotas y con una tasa de interés de alrededor del 23% anual, desde el sector empresario local cuestionaron este tipo de medidas y señalaron que se necesita una reforma impositiva.

En primer término, el anuncio del ‘Puente Fiscal’ fue realizado por el titular de la Afip, Alberto Abad. Señaló que existe en la actualidad una ‘morosidad de entre $25.000 a $30.000 millones de deuda nueva que se generó luego de la moratoria impositiva’ que cerró a fines del 2016.

Esta deuda acumulada no pudo regularizarse a través de los Planes Permanentes de Financiación, con un plazo de entre 3 y 6 cuotas, por lo que se dispuso este nuevo programa cuyo plazo de suscripción cerrará el 31 de octubre próximo.

"Los interesados tendrán 90 días para adherir a este Puente Fiscal, hasta que el 1 de noviembre lancemos el nuevo plan Permanente" de Regularización Fiscal, que como los anteriores será de 3 a 6 cuotas, dijo Abad.

Podrán ingresar al Puente Fiscal quienes tengan deudas de aportes, retenciones y percepciones.

Críticas

A su turno, Miguel Siufi presidente de la Cámara de Comercio e Industria local, señaló al ser consultado que "el sector empresario espera la anunciada reforma impositiva, no nuevas formas de recaudación que no es otra cosa que variantes de la misma presión fiscal, con tasas de financiación superiores a la inflación anunciada".

Agregó que ‘la economía necesita la reforma impositiva anunciada y no puentes o nuevas figuras tendientes a recaudar para cubrir el déficit público que no se ataca y que insisten que lo siga pagando el sector privado con una carga impositiva superior al 42 % como lo explico Came en un informe".