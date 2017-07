Coleoni: "Soy muy optimista"

Fotos CONFIANZA. Gustavo Coleoni mantiene viva la esperanza de poder estirar la definición. Confía en un tropezón de Estudiantes y una victoria ferroviaria

27/07/2017 -

El triunfo de Juventud Unida de Gualeychú ante Sportivo Estudiantes de San Luis redujo las posibilidades de Central Córdoba de permanecer en la segunda categoría del Fútbol Argentino. Para continuar en el Torneo Nacional B, el Ferroviario debe superar el domingo a All Boys y esperar a que el conjunto puntano no sume puntos en el duelo que protagonizará ante Los Andes.

En caso de registrarse esos resultados, el último descenso al Torneo Federal A, se definirá en un partido entre el Ferroviario y Estudiantes, pero en caso de que el "Verde" sume al menos un punto ante el conjunto de Lomas de Zamora, Central Córdoba será el que pierda la categoría.

A pesar de esos pronóstico, el entrenador ferroviario, Gustavo Coleoni dijo ser optimista en que se podrá lograr el objetivo.

"Soy muy optimista con lo que viene. No será fácil para Estudiantes ganar o empatar cuando uno está en estas condiciones", afirmó el entrenador cordobés.

La actuación del equipo puntano en el último juego mostró varias fragilidades y ello hace presagiar que puede perder puntos ante Los Andes, pero Coleoni dijo estar concentrado en el partido que se aproxima.

"No voy a analizar la actuación de otro equipo. Seguramente Estudiantes se preocupará en mejorar. Yo tengo que focalizarme en ganarle a All Boys y esperar el resultado de San Luis", explicó el ex DT de Ferro Carril Oeste.

"Nosotros debemos ganar sí o sí y esperar que se nos dé el otro resultado a favor. No es fácil para los otros equipos salir a ganar cuando están como en una situación como esta. Yo trato de focalizarme en mi equipo y en darle las informaciones necesarias para enfrentar el próximo partido", agregó.

"Para nosotros es una final más y debemos encararla como tal. En todas las temporadas desde que está en la categoría, Central pasó por esta circunstancia en cambio Estudiantes, cayó aquí inesperadamente y hay que ver cómo lo toman ellos", completo el análisis.

Coleoni también se refirió al momento futbolistico del equipo, luego de haber ganado dos juegos consecutivos. "Creo que hemos jugado buenos partidos durante el campeonato. Yo no vinculo el hecho de jugar bien y ganar. Creo que hemos jugados buenos partidos y por alguna incidencia del juego o por una distracción, nos quedamos con las manos vacías. Estamos entusiasmados en poder forzar en la última fecha un último juego para mantener la categoría", afirmó.

Por último, Gustavo Coleoni afirmó que aún no tiene definido al equipo titular que visitará en Floresta a All Boys.

"Vamos a esperar a que todos estén en las mismas condiciones y aguardar a los chicos que están con algunas dolencias. Hay que transitar la semana con tranquilidad y la concentración necesaria. También hay que trabajar en lo psicológico", cerró.