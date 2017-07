Un joven periodista de Selva se reunió con la mandataria santiagueña en su despacho

27/07/2017 -

Rodrigo Favole, un joven periodista con síndrome de Down oriundo de Selva, visitó a la gobernadora Claudia de Zamora, acompañado por sus padres Betiana Baggino y Heraldo Favole, de su pequeña hermana Karen de 5 años de edad y también por la directora de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación de la ciudad de Selva, profesora Vanina Paulón.

El joven de 18 comentó a la mandataria santiagueña que completó sus estudios secundarios en la Escuela de Formación Profesional y Capacitación de Selva y que actualmente se desempeña como periodista en la radio que funciona dentro del citado establecimiento.

Al ser recibido por la gobernadora, Rodrigo no ocultó su alegría y le dio un fuerte abrazo demostrándole todo el cariño que siente por ella. Además, le comentó, sobre su experiencia en el programa de radio del Centro de Actividades Juveniles que sale todos los viernes de 19 a 21 hs, por FM 91.3 y le entregó obsequios, como un libro enviado por el colegio secundario, una flor de metal hecha por los alumnos del taller de herrería de la Escuela de Formación profesional, entre otros.

La gobernadora felicitó a Rodrigo por todo lo que viene haciendo y remarcó que es un ejemplo para todos los jóvenes, "te felicito de corazón", resaltó.

En tanto que Rodrigo, resaltó haber compartido "con alegría el momento que pasé junto a la gobernadora. No me quedan más que palabras de agradecimiento por verla. El encuentro que tuve con la gobernadora me permitió realizarle una entrevista para la radio", resaltó Rodrigo, tras el ameno diálogo.