Historias de Fontanarrosa fueron llevadas al cine

27/07/2017 -

"Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo" reúne a cinco directores rosarinos que dieron vida cinematográfica a cinco de los cuentos del autor fallecido hace 10 años, en formato de cortos y con semblanzas deportivas animadas por Pablo Rodríguez Jáuregui, que se estrenará hoy en todas las salas del país.

"Los cortos se firmaron en abril y usamos un modelo bastante cooperativo. Hay dos productores, uno de los cuales es una fundación que juntó a cuatro empresas grandes de Rosario, financiaron la película, porque el ‘Negro’ es un orgullo local", señaló Juan Pablo Buscarini ("No sé si he sido claro").

¿Por qué eligió "No sé si quedó claro" (acerca de una competencia de medición de penes en un club de barrio)?

Primero, porque me hace reír y porque pinta el realismo mágico de un mundo muy nuestro, que me representa a mí y a Fontanarrosa como escritor. Por otro lado, me parecía un cuento con cierto riesgo y con giros, que en el texto no desbarranca y creo que en el corto tampoco lo hace. Eso es muy Fontana

¿A Dady Brieva lo llamó usted (representa al buffetero que narra la historia en un juicio)?

Sí, lo busqué. El personaje es un tipo que se siente incómodo en una situación judicial. Es un tipo básico, al que le cuesta expresarse y Dady para eso es genuino. No me parece que actuara. Y si bien el guión es riguroso con respecto al texto, Dady le agregó cosas respetando el original. Era un cuento dependiente del actor.

¿Hubo un acuerdo previo al tratamiento de los cuentos?

Sin proponerlo, salimos del facilismo del puro diálogo en la mesa del bar. Cuando a Fontanarrosa le preguntaban por qué siendo tan conocido se quedaba en Rosario, él contestaba, con ironía, ‘porque es una ciudad que tiene buenas minas y fútbol, que más puede esperar un intelectual como yo’. En esas dos direcciones está gran parte de su producción literaria.