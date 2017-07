"Kapanga" promete alegría en el mes de Santiago

27/07/2017 -

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

-¿Qué balance realizas de la extensa gira "Motormúsica" y qué expectativa tienes con "Spectaculum"?

-El balance de "Motormúsica" es positivo 100% Superó las expectativas que teníamos porque era nuestra primera producción independiente. Después de tres años que salió, "Motormúsica" nos dio muchísimas satisfacciones. Tocamos mucho. La gente aceptó nuestra música. El cambio de estar en compañía (discográfica) a ser independientes no fue tan brusco. Y con "Spectaculum", que arrancamos el 21 de octubre, tenemos las mejores expectativas.

-Se suele decir que todas las músicas son buenas. ¿Adhieres a ese concepto?

-Para mí no todas las músicas son buenas. Para mí, el reggaeton no es bueno. Nosotros hacemos lo que nos sale y tratamos de evolucionar disco a disco, año a año. Si ponemos el primer disco de "Kapanga" y el último se nota ese crecimiento. Está bueno ser independientes, producir cosas, tener nuestros tiempos, disponer de nuestros horarios y a las decisiones tomarlas nosotros

-¿Qué diferencias tendrá el espectáculo "Spectaculum" de "Motormúsica"?

-"Spectaculum" es un show para teatro. Es la primera vez que vamos a tocar en teatro, con gente sentada. En la discografía de "Kapanga" hay unas lindas canciones que tranquilamente se pueden tocar en un teatro y con gente sentada. No necesariamente tiene que haber siempre pogo y algarabía. Vamos a hacer unas versiones de clásicos de nuestra discografía que estarán adaptados a este formato. Es una apuesta que estamos haciendo al no tener un disco para grabar con canciones nuevas. Al ser independientes, uno puede manejar y decidir y charlar y pensar que cosas quiere hacer y que no.

-¿Cómo surge la idea de experimentar el cantar en teatro?

-A mí me gusta mucho. Yo ya soy público de ver conciertos sentado. Ya no soy público de parado. Vi un par de cosas que me gustaron. Yo ya tenía esta idea en la cabeza desde el año pasado, de hacer algo diferente, algo que nunca habíamos hecho...y se me fue dando. Después, me terminé de convencer cuando vi a "Divididos", hace un par de meses, en el teatro Gran Rex. Me senté en una butaca y ví a los "Divididos", que me volaron la cabeza. Sonaron fuerte. A nosotros nos preguntan si "Spectaculum" va a ser un acústico. No, no va a ser un acústico. Es un espectáculo diseñado para los teatros, con instrumentos eléctricos, cuerdas y brasses.

-En esa diferenciación, ¿harán primar las cuerdas y los brasses?

-Sí, estamos trabajando en eso. En muchas canciones estamos trabajando con gente que ya hicimos cosas, pero en los discos y no en vivo. En algunos discos hemos grabado cuarteto de cuerdas, sesiones de brasses, percusiones y otros tipos de instrumentos que en "Kapanga" no hay. En el formato para teatro que preparamos entran flautas traversas, chelos, saxo y violín.