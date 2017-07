La influencia de "Les Luthiers" para un show que estrenan en octubre

27/07/2017 -

-"Spectaculum", además de ser un nuevo desafío, suena a "Les Luthiers".

-Somos varios los que admiramos a "Les Luthiers". Cuando pensamos hacer un show solo para teatro no pensé en un teatro de Revista sino en "Les Luthiers", con ese humor tan particular, tan fino y también con esos nombres tan rebuscados y con doble sentido. La influencia vino por ese lado. Así nació "Spectaculum" que cerró cuando Mariano, que es nuestro tecladista, dijo "Spectaculum, un show con respaldo". Entonces, ahí, el concepto "Les Luthiers" y el concepto "Kapanga" cerró con todo. Creo que elegimos un muy buen nombre. No es fácil elegir un nombre a un espectáculo. Nos pasa lo mismo con los discos. Poner un título es más difícil que componer una canción.

-Como lo hicieron con "Motormúsica", con "Spectaculum", desde octubre, arrancan con una larga gira.

-El lanzamiento oficial de "Spectaculum" será el 21 de octubre, en el Teatro Gran Rivadavia, en Buenos Aires, una sala antigua y bonita que hace poco la han recuperado. Después, tenemos confirmadas actuaciones en Mendoza, Neuquén, Salta, Tucumán, Jujuy, Formosa, Corrientes, Misiones, Rosario, Córdoba y Paraná. Además, en Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Zárate, Avellaneda e Ituzaingó. Un nuevo desafío para el que ya estamos preparados.