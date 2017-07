Toto Suar habló de la pelea de Araceli y Griselda Siciliani

27/07/2017 -

Tomás Kirzner (18), el hijo de Araceli González (50) y Adrián Suar (49), habló por primera vez de la relación con sus padres y del escándalo que se generó el último mes entre la actriz y el productor y sus respectivas parejas (y ex): Fabián Mazzei (51) y Griselda Siciliani (39).

Después de haber debutado como actor en "Fanny, la fan", Toto -como lo llaman desde que nació- se animó a elogiar públicamente al marido de su mamá, y dio su veredicto sobre la disputa pública de Araceli con Siciliani.

"Fue innecesaria. Si hay algo que odio en la vida es ver sufrir a mi madre. Me vuelvo loco, pierdo los estribos", dijo Toto, defendiendo a su mamá en medio del escándalo. Con respecto a la madre de su hermana Margarita Suar (5) se limitó a afirmar que mantiene una relación "correcta".

En diálogo con la revista Caras de esta semana, Toto le brindó su total apoyo a Araceli: "Es una mujer muy fuerte, pero cuando se siente vulnerable se deja ayudar. Yo siempre trato de acompañarla desde la palabra, el cariño y la contención", señaló.

A la hora de hablar de Fabián Mazzei, el actor no escatimó en elogios sobre el marido de su mamá, con quien vive desde hace diez años: "La llegada de Fabián fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Ese hombre es maravilloso. Mis amigos lo adoran. Un tipo súper presente, súper compañero, consejero, te escucha, te apoya. Te digo la verdad, es una de las mejores personas que conocí en mi vida", contó.

Y agregó: "‘Desde el día que lo conocí me transmitió una confianza, era imposible tenerle celos. Eso sí, le tuve miedo, porque lo veía alto... Siempre lo jodo recordándole que cuando lo conocí lo vi alto, con una campera de cuero y un cigarrillo. Desde el primer día tengo una relación de amistad y de padre. Padre, amigo, compañero. Es lo que vos quieras. Él está, es eso, es lo que es. Es un hombre puro, genuino. Podría hablarte horas de él".

También elogió a Araceli en su rol de madre sobreprotectora: "Es muy cuida. Ahora que tengo auto, ella no puede dormir hasta que la llamo por teléfono desde la casa de un amigo y le digo que llegué. Ella me dice que la perdone, pero que no puede, que va en contra de su instinto. Por más que a veces me queje, yo prefiero que sea así. Me siento cuidado y lo valoro", reconoció.

Respecto del Adrián Suar, Toto solo destacó la faceta de su padre como actor, explicando por qué no aprovecha los beneficios de ser "el hijo de..." en el medio. "Muchos me preguntaron si tenía algo en contra de mi padre, y yo les contesto que absolutamente nada. Al contrario, por mi papá siento orgullo y respeto por su trayectoria. Pero decidí hacer mi propio camino, independientemente de mi padre. Y ambos me apoyan porque saben que yo quiero abordar esta profesión con tranquilidad y no ser de un día para el otro el protagonista de una telenovela. Creo que es la mejor manera de crecer y aprender", opinó.

"Soy parecido a mi papá en las cosas más simples y chistosas que te puedas imaginar. Por ejemplo, la ansiedad. También algunas reacciones que tengo, unos gestos que tengo. Me siento su hijo en la simpatía, en ser conquistador, en el mejor de los sentidos. Yo tengo los genes de él y me causa mucha gracia", respondió cuando le preguntaron qué heredó del gerente de programación de El Trece.