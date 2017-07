Matt Groening llegará a Netflix el próximo año con una serie para adultos que se llamará "Desencanto"

27/07/2017 -

El creador de "Los Simpson", Matt Groening, será a los 63 años el autor de "Disenchantement" (Desencanto), una serie de animación para adultos, de temática medieval, que se verá por la plataforma Netflix y cuya primera temporada con diez episodios se verá en 2018.

Netflix que ya respaldó las series de animación para adultos "F Is for Family" y "BoJack Horseman" y prepara la próxima adaptación de "Green Eggs and Ham", o incorpora las de otras cadenas, como "Archer" y "Rick y Morty", sigue apostando por este formato convocando a Groening para un producto que tendrá en total una veintena de capítulos.

El autor de "Los Simpsons" y "Futurama", lleva años elaborando un tercer gran título que añadir a su trayectoria, una comedia que viaja al decadente reino medieval de Dreamland en el que conviven ogros, espíritus, arpías, trolls, morsas, diablillos y humanos venidos a menos.

El trío protagonista está conformado por Bean, una joven princesa afín a las bebidas alcohólicas, y sus acompañantes más que obvios Elfo, que es un elfo, y el demonio Luci, que llevarán las voces de Abbi Jacobson, Nat Faxon y Eric Andre, informó el portal de la revista Variety.

La serie, producida por The Ululu Company de Netflix, será "sobre la vida y la muerte, el amor y el sexo, y cómo tomar en broma un mundo lleno de sufrimientos e idiotas pese a lo que los más grandes y magos y otras personas le digan a Bean", según ha declarado el mismo Groening.