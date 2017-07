La bronca de "Pampita" ante la pregunta del embarazo de "China"

27/07/2017 -

Carolina "Pampita" Ardohain (39) manifestó su descontento con la prensa al insistir en que querer saber su opinión sobre el embarazo de Eugenia la "China" Suárez (25) y Benjamín Vicuña (38). Precisamente, la actual pareja del actor chileno mostró la primera foto de su panza embarazada. Desde que se separó, la modelo intenta evadir las preguntas sobre su ex marido y padre de sus hijos, quien rehízo su vida junto a la actriz con quien, según la jurado del "Bailando por un sueño", la habría engañado. "Es la mamá de los hijos de Benjamín y está en el lugar que tiene que estar. Pero estamos lejos de tener un vínculo nosotras", había dicho la "China" cuando le consultaron sobre su relación con la modelo.

"No soy una persona rencorosa, pero sí memoriosa. Hay cosas que me duelen, y con las que yo no estoy de acuerdo. Ojalá en el día de mañana se pueda dar, no tengo idea. Por ahora es la mamá de los hijos de Benjamín y la respeto", agregó la actual pareja de Vicuña.

Lejos de mostrarse pacífica a la hora de responder, como sí lo hizo Eugenia, "Pampita" expresó su molestia frente a las cámaras de Intrusos cuando fueron a consultarle del tema: "No hablo de otras personas. No voy a hacer ningún comentario porque no quiero meterme en temas que no son míos".

Ante la insistencia del cronista del programa de espectáculos y buscando algo más que respuestas negativas, la modelo se cansó y lanzó: "No voy a decir nada. Espero que lo entiendan y paremos ya con esto. No voy a decir nada, ni ahora ni en el futuro. Lamento mucho no poder decirles algo que les divierte o les sirva pero me voy a mantener así porque tengo que mantener una muy buena relación con el padre de mis hijos", advirtió.