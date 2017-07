Video: el papelón de la diputada Sandra Mendoza en plena sesión

Fotos Sandra Mendoza.

La diputada por el Frente para la Victoria, Sandra Mendoza brindó un espectáculo en plena sesión de la Cámara de Diputados, al referirse a la diputada Silvia Lospennato del PRO.

Primero dijo que no sabía su apellido y luego se animó a opinar sobre su apariencia física: "No sé cómo se llama... ¿Lopilato?... Tan linda como Luisana no es", expresó la exmujer de Jorge Capitanich, el ex jefe de Gabinete.

Luego, resaltó la formación de ella y su familia y siguió cuestionando a su colega: "Usted no sabe nada de la Cámara de Diputados, diputada. Absolutamente nada sabe de las reglas. Tiene que aprender la Constitución la Luisana que no es la Luisana linda. Yo vengo de una familia de clase de intelectuales. Tengo una familia honorable" (SIC).

