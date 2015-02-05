CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Julio 2017
A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 22:00 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.45 MI ÚLTIMO DESEO
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINÚA)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 PAUSA EN FAMILIA.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 RUSIA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 HOMENAJE A VIOLETA PARRA EN EL COLÓN
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE - ESTRENO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
16.00 ALTO CONTRASTE
16.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
01.30 STRIKE BACK 04 EPS 04
02.27 15 MINUTOS
04.54 EL PADRE DE LA NOVIA
06.58 EL PADRE DE LA NOVIA 2
08.59 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
09.12 SECRETO DE FAMILIA
10.56 IGUALITA A MI
13.12 SEÑALES
15.12 EL QUINTO ELEMENTO
17.41 LAS TORTUGAS NINJA
19.19 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
22.00 FRANCOTIRADOR
TNT
02.48 MASACRE EN LA CÁRCEL 13
04.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 EL AVISPÓN VERDE
08.05 TNT BUZZ
08.35 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
11.21 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
13.20 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
16.32 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
19.07 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
22.00 MALÉFICA
23.45 RÁPIDO Y FURIOSO
01.46 ARRÁSTRAME AL INFIERNO
TCM
01.02 LA PANTERA ROSA
01.32 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS
03.15 MI PRIMER BESO
05.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 3)
06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.38 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 3)
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.48 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS
11.41 LA HORA 25
14.07 EL DEMOLEDOR
16.15 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
18.12 RÁPIDA Y MORTAL
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 NUEVE REINAS
23.05 RIESGO TOTAL
SPACE
00.36 INFECTADO
02.19 LA REUNIÓN DEL DIABLO
03.46 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA
06.13 EL PROTEGIDO
08.18 HELIOS
09.35 LA HUÉSPED
13.01 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES
16.28 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY
20.25 LA REUNIÓN DEL DIABLO
22.00 EL CADÁVER DE ANNA FRITZ
23.34 VIDEOCLUB
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ HOY, A LAS 22.30, NORA LEVY CON “A MI MANERA”.
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+ HOY, LOS ARCANOS DEL DESIERTO PRESENTARÁN “UNIVERSALMENTE, EPISODIO #1”.
CLUB LOS ANDES
+ HOY, A LAS 22, PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON “DEMI” CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL TRÍO, LUCAS CÁCERES Y MUCHO MÁS.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+SÁBADO 29, ABEL PINTOS PRESENTARÁ SU DISCO “11”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HASTA EL 30/07 -14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
22:10 (Subt)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN (ATP) 14:30 (Cast) 16:50 (Cast) 19:10 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
21:30 (Cast)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)
14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)
BABY DRIVER: APRENDIZ DEL CRIMEN (2D):
SUSPENSO (+ 13 años)
22:40 (Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
13:20 (Cast) 15:35 (Cast) 17:50
DUNKERQUE (2D):
HISTÓRICA (+ 13 años)
20:20 (Cast) 22:30 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)
15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
02/08-19:00 (Cast)
LA NOVIA (2D):
TERROR (+ 13 años)
22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta todo público
CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta todo público
CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES 27 A DOMINGO 30)
15:30 - 17:30- 19:30 (TODOS LOS DÍAS)
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO
CASTELLANO 2D 16:20- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
DUNKERQUE ESTRENO Apta 13 años con reserva
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)