CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Julio 2017

Hoy 22:00 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.45 MI ÚLTIMO DESEO

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINÚA)

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 PAUSA EN FAMILIA.

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 RUSIA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 HOMENAJE A VIOLETA PARRA EN EL COLÓN

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE - ESTRENO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

16.00 ALTO CONTRASTE

16.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

01.30 STRIKE BACK 04 EPS 04

02.27 15 MINUTOS

04.54 EL PADRE DE LA NOVIA

06.58 EL PADRE DE LA NOVIA 2

08.59 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

09.12 SECRETO DE FAMILIA

10.56 IGUALITA A MI

13.12 SEÑALES

15.12 EL QUINTO ELEMENTO

17.41 LAS TORTUGAS NINJA

19.19 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

22.00 FRANCOTIRADOR

TNT

02.48 MASACRE EN LA CÁRCEL 13

04.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 EL AVISPÓN VERDE

08.05 TNT BUZZ

08.35 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

11.21 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

13.20 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

16.32 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

19.07 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

22.00 MALÉFICA

23.45 RÁPIDO Y FURIOSO

01.46 ARRÁSTRAME AL INFIERNO

TCM

01.02 LA PANTERA ROSA

01.32 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS

03.15 MI PRIMER BESO

05.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 3)

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.38 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 3)

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.48 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS

11.41 LA HORA 25

14.07 EL DEMOLEDOR

16.15 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

18.12 RÁPIDA Y MORTAL

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 NUEVE REINAS

23.05 RIESGO TOTAL

SPACE

00.36 INFECTADO

02.19 LA REUNIÓN DEL DIABLO

03.46 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA

06.13 EL PROTEGIDO

08.18 HELIOS

09.35 LA HUÉSPED

13.01 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES

16.28 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY

20.25 LA REUNIÓN DEL DIABLO

22.00 EL CADÁVER DE ANNA FRITZ

23.34 VIDEOCLUB





A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ HOY, A LAS 22.30, NORA LEVY CON “A MI MANERA”.

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+ HOY, LOS ARCANOS DEL DESIERTO PRESENTARÁN “UNIVERSALMENTE, EPISODIO #1”.

CLUB LOS ANDES

+ HOY, A LAS 22, PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON “DEMI” CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL TRÍO, LUCAS CÁCERES Y MUCHO MÁS.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+SÁBADO 29, ABEL PINTOS PRESENTARÁ SU DISCO “11”.

CINES

SUNSTAR



MI VILLANO FAVORITO 3(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HASTA EL 30/07 -14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

22:10 (Subt)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN (ATP) 14:30 (Cast) 16:50 (Cast) 19:10 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

21:30 (Cast)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)

14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)

BABY DRIVER: APRENDIZ DEL CRIMEN (2D):

SUSPENSO (+ 13 años)

22:40 (Subt)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

13:20 (Cast) 15:35 (Cast) 17:50

DUNKERQUE (2D):

HISTÓRICA (+ 13 años)

20:20 (Cast) 22:30 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)

15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

02/08-19:00 (Cast)

LA NOVIA (2D):

TERROR (+ 13 años)

22:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta todo público

CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta todo público

CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES 27 A DOMINGO 30)

15:30 - 17:30- 19:30 (TODOS LOS DÍAS)

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO

CASTELLANO 2D 16:20- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

DUNKERQUE ESTRENO Apta 13 años con reserva

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)