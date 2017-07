FÚNEBRES | 28 de Julio de 2017

28/07/2017 -

Fallecimientos

28/7/17

- María Haide Cordero

- Edith Ángela Castiglione de Tarchini

- Isabel Dolores Díaz Vda. de Ibáñez (La Banda)

- Arturo Juvenal Alcorta

- Basilio Eliseo Pérez (Forres)

- Marta Audelina del Valle Moreno de Martín

- Digna Elvira Jiménez (Chaupi Pozo)

- Sara Cortez de Martínez

- Dalmacio Díaz

- Guillermina Estela Rojo

- Blanca Isabel Gutiérrez (Puesto del Medio)

- Paula Leonarda Gramajo

- Lucia Vazquez de Orieta

- Alejo Segundo Salto (Fernández)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA, ANA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su nieto Iván Gabriel Spíndola y Rosana Avila, participan con profundo dolor su partida y brille para ella la luz que no tiene fin.

ACOSTA, ANA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Familia Contardi participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA, ANA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Loly Suarez y familia acompañan con afecto en estos momentos a su hija Roxana y demás familiares. Ruegan al Señor por su descanso eterno y la pronta resignación de sus seres queridos.

ACOSTA, ANA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. El Sec. Gral. de SIDISE prof. Mario Atterbury y su comisión directiva, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de Juan Espindola y eleva oraciones en su memoria.

ACOSTA, ANA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Fernando Romano y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de Juan Spindola. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, ANA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Berta Suarez de Avila y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, ANA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus ahijadas Susana y Adriana Zarco, compadres María y Adrian Zarco acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria y por la paz de su alma.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Señor ya esta ante ti, recibelo en tu reino y dale el descanso eterno. Su madre María Josefina Rímini participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Su hermana María del Carmen Alcorta, su esposo Salvador Briz, sus hijas Guadalupe y Valentina Briz participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Su primo Leon Rimini y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Los empleados de Corralón Briz: Cristian Ybarra, Cristian Correa, Juan Pérez y Cacho Ortíz participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Sra, María del Carmen Alcorta. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Martita Azar participa el fallecimiento de Arturo y acompaña a su querida amiga Bebita y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. María Rosa Rímini de Avendaño, sus hijos Baltazar, María Rosa, María Magdalena, Francisco, Juan Santiago y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a la querida prima Bebita. Arturo ya descansa en paz.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. María Luisa Rímini Olmedo y sus hijos María Luisa, Raúl Alfredo, Tristán, María , Joaquín, Agustina y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por el descanso de su alma.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Elda Sánchez Colombo participa su fallecimiento. Reciba su familia mi más sentido pesar por tan dolorosa muerte. Descansa en paz.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Norah Carabajal Loza, junto a su esposo José Manuel Cáceres, sus hijos Mercedes, José y sus respectivas familias, despiden con infinito dolor al querido Arturo y acompañan con el cariño de toda la vida a su mamá Bebita, a su hermana María del Carmen y familia, rogando al Señor les conceda pronta resignación.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Consorcio Edificio Torre Manantial participan con dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Jorge Enrique Azar Gastaminza y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Diego Jiménez, María Alejandra Cerro y su hijo Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Sara Arce de Liendo Roca y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hermana y mamá en este dificil momento.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. María Mercedes Beltrán, sus hijos Josefina, Diego, Hilaria y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Mónica Martilotti, sus hijos Marcela, Mariano y Santiago Bonacina y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz participan el fallecimiento de su amigo Arturo.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Compañeros de laboratorio del Centro de Chagas de la Dra. María del Carmen Alcorta: Doctoras, Técnicos, Administrativo y personal de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermano. Arturo Alcorta. Eleva oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Antenor Álvarez participa con dolor su fallecimiento y acompaña con afecto a su familia.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. María Guadalupe Cabrera, participa su fallecimiento y acompaña en oraciones a su prima Guadalupe Briz y flia., en este momento de dolor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Liliana Moya y Victor Cabrera, participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Maria del Carmen en este triste momento. sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Juan Carlos Rimini, Guadalupe Jimenez y Mercedes Rimini, participan con dolor su fallecimieento y elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17| "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios" Las amigas de su madre del Grupo Sagrada Familia: Selva Rojas de Alegre, Bety de Bothamley, Margarita de Chericotti, Dalila de Escobar, Mirtha de Soria, Graciela Rojas de Jorge, Teresa de Giuliano, Betti de Elcolla, Beba Di Piazza, Matilde de Zarba, Rosita Olivera y Zuni de Retamosa participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y fortaleza para su madre "Bebita" , para su hermana y demás familiares.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Participan con profundo dolor y elevan una oración en su memoria, Alva Pavón de Escontrela y sus hijos Pablo y Bechi; Andrea y Guillermo; Fabiana y Andrés y Fernanda Escontrela.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Beba Fiorini de Campitelli y familia lamentan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento con sus oraciones

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia acompañan con cariño a su mamá Bebita, a su hermana y familia. Descanse en paz.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. La comisión directiva de la Sociedad Cooperadora Dr. Francisco Viano del Hospital Independencia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas famiias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Bebita y toda su familia con mucho cariño.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. María del Carmen Barrio y familia participa con profunda tristeza el fallecimiento de Arturito y acompaña a su mamá y a María del Carmen con el cariño de siempre y lo recuerda con el novenario de misas en el Convento de Santo Domingo a las 21 hs.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos Marta Eugenia, Rolando Juan, María Inés y María Alejandra Barbieri y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. La promoción 1959 de la Escuela Normal Manuel Belgrano acompaña a su madre nuestra querida compañera Bebita con profundo afecto. Ruega por su pronta resignación y por el alma de su hijo. Dios lo tenga en su gloria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Eduardo Molejón, Laura Izaguirre e hijos acompañan a Bebita y familia en este momento. Ruegan una oración en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Luis y Pablo Pericás participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Malena Arce de Montiel, Cristina Arce de Lotero, Magdalena Arce de Castro, Manuel, Eduardo y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Jorge Castro, Magdalena Arce de Castro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Jorge, Rubén y Ester Fiad y sus respectivas familias acompañan con dolor a sus hijos y nietos, roamos por el eterno descanso de su alma.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus hijos Cristina, Roxana, Georgina y Gustavo, sus hijos pol. Orlando, Mario, Eduardo, Leddy y Viviana, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su sobrina Anita Castiglione y sus hijos Alejandra, Mariana, Joaquín y Joshe Cesca despiden a la querida tía Edith y acompañan con inmenso cariño a sus primos.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus sobrinos María Inés Castiglione y Carlos Toia participan el fallecimiento de la querida tía Edith, la despiden con inmenso cariño y acompañan a sus primos en este momento.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus sobrinos José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola ; Ignacio Castiglione y Sonia Mejail; Anita Castiglione; Inés Castiglione y Carlos Toia ; María del Carmen, Fernando, Agustín, Ana Cecilia y José Ignacio Lugones Castiglione y sus respectivas familias participan su fallecimiento, despiden a la querida tía Edith y acompañan a sus primos en este momento.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su sobrino Antonio V. Castiglione, su esposa Mercedes Graciela Cazaux, y sus hijos Natalia y Benjamín, Rafael y Debora, y Lucía, y nietos, participan con dolor el fallecimiento

de Edith, y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su sobrina Silvia Mendez Castiglione, José A. Ortiz y sus hijos José y Jimena participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su prima Adriana Cerro de Herrera e hijos Adriana y Guillermo Bellido, Susana y Jorge Bravo, Hugo Francisco, José Luis Bianchi y sus nietos participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. José R. Lugones, María Andrea Volmaro y flia., participan ccn profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés y sus hijos Ariel, Luis María, Benjamín, Alejandro y Diego participan con mucha tristeza su fallecimiento.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola, sus hijos Belén y Nicolás; Patricio y Lourdes; Gonzalo y Luciana; Eugenio y Lucía; Ana e Ignacio y Álvaro despiden con tristeza a la querida Edith y acompañan con afecto a sus hijos.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Ada Estela Paradelo de Martinez, sus hijos y sus respectivas familias acompañan en el dolor a sus hijos , nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Marcelo Martinez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe lamentan su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Francisco Berdaguer, María Lastenia Atterbury de Berdaguer, sus hijos Francisco y Joaquina; Mariana y Néstor y sus respectivas familias participan con tristeza su fallecimiento.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Jorge Luis Feijóo, Graciela Alberdi, sus hijos Lourdes y Diego; Celina y Federico; María Victoria y Jorge participan con profundo dolor su fallecimento.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Los amigos de su hijo político Mario González del edificio de la calle Pellegrini 434: Luis Molina, Legui, Dr. Francisco Amerio y Tito Sueldo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación a toda su familia.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Isauro Pérez y flia, participa con dolor el fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan trtiste momento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Las amigas de siempre de su hija Georgina: Anita Loza, Tere Luna, Chamaca Córdoba, Gorda Castro, Lili Matteo, Patricia Davidson, Sarita Achaval, Susi Lugones, Susi Muxi, Tere Ribas, Zuni Terrera y Martita Azar participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Enrique Bonacina, Blanca Castiglione y flia participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Graciela Paladea participa del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Los amigos y vecinos del Consorcio Pellegrini participan con dolor el fallecimiento de la madre de Roxana y ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Javier Albertali y Consejo de Administración del Consorcio Pellegrini participan con dolor el fallecimiento de la madre de Roxana y ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Señor,. ábrele las puertas del cielo y recíbela en tus brazos y muestrale la luz que no tiene fin. Con profundo pesar acompañan a sus hijos, nietos y bisnietos Miguel Trejo y su Sra. Silvia Abdala.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Pablo Molina y su Sra. Virginia Trejo acompañan a lña familia ante tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Daniel Flaja, su Sra,. Leticia Trejo Gonzalo, Josefina y Justina acompañan a sus hijos y nietos en tan doloroso momento.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Ricardo Gallardo, Liliana Descanzi y sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la Abuelita de nuestra querida Marianita.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Alberto Pablo Paradelo, su esposa Mirtha Regina Ortiz de Paradelo, sus hijas Marcela, Patricia y Carolina Paradelo Ortiz, se unen al dolor provocado mpor su regreso al hogar Sagrado. Conforme al padre que yo tengo, recíbelo de mi padre le daré el lucero de la mañana.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Teresita Ribas Méndez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Georgina y demás familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Arturo Madias, María Eugenia Weyenbergh y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Luis G. Quadrelli, su esposa Noemí C. de Quadrelli, sus hijos Analia y Fernanda Quadrelli, hijo politico Leonardo Zucarino, nietos Luis Enzo y Luis Alfonso, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Mirta A. R. de Diaz Gallardo y flia., Acompañan a sus hijos en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Beatriz Tomatis, sus hijos Ignacio Ernesto y Federico Führ Tomatis acompañan a sus hijos y nietos en tan doloroso momento.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Felix Carol, Maria Teresa Habra, sus hijos Martin, Maru y Juan, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. José Ruiz, Elvira Feijoó y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Nené de Cuadros, Alejandra y Fernando Cuadros expresamos nuestro pesar por el fallecimiento de Edith y acompañamos con mucho cariño a sus hijos, nietos y demás familiares.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Víctor L. Barquin y Dilva Pilan, sus hijos Seba, Ximena, Shilson y Juampi, hijos politicos y nietos, acompañan a la flia. en su dolor.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Mirtha Gelid de Soria, sus hijos Pablo, Eugenio, María Cecilia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Piden a Dios resignación a sus familiares. Ruegan oraciones a su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. La Promoción 1970 de la Escuela Normal participa con dolor el fallecimiento de la madre de su ex compañera y amiga Kitty Tarchini y la acompaña en este momento.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. María del Carmen Lugones y Marcelo Álvarez; Fernando Lugones y Elena Flaja; Ana Cecilia Lugones; Agustín Lugones y Mercedes Funes; José Ignacio Lugones y Noelia Mercado y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Silvia Llavar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus hijos y nietos.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Los amigos de su hija Georgina: Silvia, Walter Joos e hijos y Norma de Torres participan con profundo pesar su fallecimiento y los acompañan con oraciones.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Luis Felipe Amado, su esposa Roxana Giraldez y sus hijos Andrea y Felipe lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Rosalía B. de Amado, sus hijos Luis Felipe y Roxana Giraldez, Eduardo Alejandro y Graciela Cura lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Ma. Josefina Zabala y Zulema E. Martínez participan con pesar el fallecimiento de la Sra. Edith y acompañan en el duelo a Georgina y a sus nietos Fabián, Federico y Alvaro Martínez Tarchini.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Eduardo Lezana, Teresita Ferreiro de Lezana, sus hijos María Lourdes e Ignacio; Gonzalo y Marcela; Nicolás; Ignacio e Ivana; Benjamín y Gabriela y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith , sus hijos Maria Cecilia, Blanca Ines, Marta Susana, Antonio Enrique Castiglione y sus respectivos familiares participan con profundo dolor de su fallecimiento.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Nicolas Antonio Ledesma participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Roxana, Kitts, Georgina, y Gustavo. Que tenga la paz eterna y brille la luz que no tiene fin.

CORDERO, MARÍA HAIDE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su esposo Narciso. Sus hijos Miguel, Roberto, Antonio, Fabián, Liliana, Domingo, Gabriel, Marta y Pedro. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Iosep. Servicio realizado POR COCHERÍA NORTE- LA PLATA 162. TEL. 4219787.

CORTEZ DE MARTÍNEZ, SARA E. (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Sus hijas Hebe Luz, Niny y Marqueza, nietos, bisnietos y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

CORTEZ DE MARTÍNEZ, SARA E. (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Gladys Chazarreta, Marta Labate y Silvia Segura participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Niní. Elevan oraciones en su memoria.

CORTEZ DE MARTÍNEZ, SARA E. (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. "Señor, recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Comisión de Eventos de la Promoción 1972 de la Escuela Norma Mixta de Profesores Manuel Belgrano participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Niní Martínez. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Hijos, hijos politicos, nietos y nietos politicos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Sumamao Dpto Silipica. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE- LA PLATA 162. TEL. 4219787.

DÍAZ VDA. DE IBÁÑEZ, ISABEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Sus hijos Susana, Silvia, Claudia, Julio, Jose, Carlos, Ricardo, y demas famil.. part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 10 hs. en el cement. La Misericordia. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. - NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Su sobrina María Cruistina Atterbury, su esposo Mario Aliaga y familia participan con dolor su partida y ruegan una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Ruth Filippa de Frediani, sus hijas y respectivas flias. participan su fallecimiento. Acompañan a sus primos Morro y Rosa Elena en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Lyda de Espeche, sus hijos Orlando, Luís Alberto y Miguel Ángel y sus respectivas flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Lita y acompañan a sus hermanos, sobrinos y sus respectivas flia en estos momentos dificiles. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Queridos Jorge Luis y Leda; Rosa Elena y Morro; Mario y famiia; Jorgito y Nelly, Susy y Nelly (h) , nietos y bisnietos: Si la muerte es inevitable para que el alma se desprenda del cuerpo mortal y ascienda al Reino de los Cielos ¡ Hágase Señor tu voluntad! Me uno a ustedes en el dolor de la partida de Lita. Inevitablemente cuando el tiempo pasa y todos los jóvenes crecen y nosotros envejecemos, no puedo menos que decir aunque sea repetido: Todo tiempo pasado fue mejor. Y acuden a mi mente los dichosos años de la Diego de Rojas; los chicos jugando en la placita, las mujeres parándonos por lo menos tres veces a charlar y no puede menos que dolerme como a ustedes la pérdida de vuestra madre. Recuérdenla como ella fue siempre: buena y alegre. Aún recuerdo sus carcajadas cuando yo le decía "¿ Lita cuándo vas a envejecer?" Y como ésa, cientos de anécdotas que nos dieron una vida linda y placentera en nuestra placita de la Diego de Rojas. La Divina Misericordia dirá cuando llegará la hora de recordarla con alegría como ella les hubiera dicho, pero ustedes lo saben. Siempre estará en mis oraciones y mi cariño para todos ustedes es invariable. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Miguel Ángel Barrera Martinez y su esposa Nélida Raab participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Silvia Paz Gomez de Gómez, sus hijos Silvia ,Jorge y Mónica y sus familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Edmundo A. Lescano, Silvia Gómez Paz, sus hijos Milena, María Silvia y Carlos; María Laura y Julio y sus respectivas familias participan su fallecimiento.Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. María Rosa Carol de Contato y familia participa con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Williams Avido y su esposa, sus hijos, hijos politicos, nietos participan con pesar el fallecimiento de la Sra. Lita acompañando a sus familiaeres por tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Alberto Villaverde, Marta Galíndez, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia acompañan con oraciones a sus nietos y demás familiares. Dios le dé el descanso eterno.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Blanca Palacio de Álvarez y sus hijos Marcelo Álvarez, María del Carmen Lugones y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. María del Carmen Lugones y Marcelo Álvarez; Fernando Lugones y Elena Flaja; Ana Cecilia Lugones; Agustín Lugones y Mercedes Funes; José Ignacio Lugones y Noelia Mercado y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. José Antonio participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Participa con profundo dolor. Su esposa Dora Brandan, su hijo Ricardo Gonzalez, hija politica Veronica Montenegro, sus nietos Franco y Thiago. Y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio local. SERVICIOS SAN JORGE SH. Las Termas.

GONZÁLEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falelció el 27/7/17|. Sus amigos y compañeros del Corralón Mukdise, participan con profundo dolor, acompañando en estos momentos a su familia. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

GRAMAJO, PAULA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus hijos José, Mari, Ale, Eli, David, Adolfo, h. pol. nietos Marito, Mili, Elio, Thiago, Tiziana, Sofía, Francisco, Gisela, Rosi, Rita, Valentina y Johanna part. su falelc. Sus restos fueron inhum,. en el cem. La Piedad. Ser. Hamburgo Cia de Seguros SA Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.S.R.L.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Su sobrino Mario Eduardo Suárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su tía Adela Lamónica y sus primos Patricia, Aldo y José, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria y por la paz de su alma.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. María Inés y Sonia Saracco y sus respectivas flias., acompañan con mucho cariño a su hermana Marcela en este momento de profunda tristeza, rogamos al Señor lo reciba en su Reino y le otorgue una pronta resignación a su flia.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. José Gisbert, su esposa e hija participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Los amigos de sus padres: Berta Jantzon y José Haro, Mirta Lugones, Luis Oliva y Raquel García partician su fallecimiento y acompañan a sus padres Gringa y Carlos en su dolor.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (Matucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Siempre estarás en nuestros corazones, es por eso que rogamos a Dios por el eterno descanso de tu alma. Sus hijas Memé y Marta; hijo político Raúl; nietas Natalia, Luciana, Florencia y Melina; nieto político Juan; bisnietos Trinidad y Antonio participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Parque de la Paz.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus hijas María Mercedes y Marta Elena Martin part. su fallec. Sus restos fueron inhum, en el cem. Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.S.R.L.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (Matucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hermana Beby Moreno Navarro participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Parque de la Paz.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (Matucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su hermana Maruja de Bustos Arias participa con dolor su fallecimiento. Eleva una oración en su memoria.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (Matucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su sobrina Mumy Bustos Arias; sus hijos Luisina y Luis María Álvarez Valdés participan con dolor su fallecimiento. Eleva una oración en su memoria.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (Matucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Luis María Álvarez Valdés e hijos participan con dolor su fallecimiento. Eleva una oración en su memoria.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (Matucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Marcia Jerez de Bustos y sus hijos Silvia y Caerlos y familia participan con dolor la partida de la hermana de Maruja y ruegan por ella una oración.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (Matucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. María Viviana Tejera y Rubén E. Orieta, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su amiga Memé. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Adriana Zarco, María Fernández y Adrian Zarco, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia. en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Como una estrella fugaz fue tu andar por este mundo, pero tu llamada indeleble nunca se apagará". Su hija Rulo, su esposo Mario, sus nietos Cecilia y flia.; Patricia y flia.; Mariana y flia.; Maxi y sus bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su hija Neny, su esposo Alfredo, sus nietos Ariel y flia.; Rubén y Judith y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su hija Ely, su esposo Ramón; sus nietos Alejandro y flia.; Gringa y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su hijo Chiqui, su esposa Claudia, sus nietos Ángelo y flia.; Tete, Pico, Enzo y Giuliana y bisnietas participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Que en paz descanse, la comisión y asociados del Fana Falcón Club filial Santiago del Estero, acompañan a su amigo y asociado en esta dolorosa pérdida.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Ana Beatriz Gatti participan con profundo dolor el fallecimiento de Arturito. Bebita querida, que dolor visceral la pérdida de un hijo! Ya es un ángel que e mira desde el cielo, y aunque no esté contigo, su magia seguirá viva. Elevemos plegarias por el eterno descanso de su ala y resignación para sus seres queridos.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Directivos y personal de la empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del empleado Faustino Reinieri y ruegan oraciones en su memoria.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. La comunidad Virgen de Guadalupe del Bº Colón participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus vecinos y amigos Alcides, Luchi y familia participan con gran dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Ángel y Walter Reinieri y respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, RAMÓN GILFREDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/7/17|. Sus hermanas Aída, Eva y Elena Rojas; su hija política Margarita Navarro y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en dicha ciudad. Se ruega una oración en su memoria.

ROJAS, RAMÓN GILFREDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/7/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hermana Eva Rojas, sus sobrinos Viviana, Claudia, José Ernesto Valdez y sus respectivas familias participan con mucha angustia su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

ROJO, GUILLERMINA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su hijo Mariano, nietos Rocío, Adolfo, hija pol. Mirta part. su fallec. Sus restos fueron sepultados en cem. provado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

ROJO, GUILLERMINA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Wladislaw Bandrowsky y familia acompañan a su amigo Mariano, su esposa e hijos en este momento de profundo pesar.

ROJO, GUILLERMINA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Yo se que mi Redentor vive; y al fin se levantará sobre el polvo; y después de desecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios". Al cual veré por mi mismo, y mis ojos lo verán, y no otro…" Tía Mina, te recordaremos por siempre. Edel, Luis, Marcelo y Mariela Rodríguez Micol; Perla Micol de Valladare, Edith Mico, y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

VÁZQUEZ VDA. DE ORIETA, LUCÍA SEBASTIANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Su hijo Tito, nietos Carlos, Edith, Eduardo, Lucrecia, Lucía, Viviana, David, Sebastian, bisn. Romina, Sofía, Zaira, Elena, Thomas, Nicolas, Ambar, Joel part. su fallec. Sus restos fueron inhum, en cem. de Luján, dpto Guasayan, Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HN OS S.R.L.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BATALLA, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/16|. Hermano querido, hoy hace un año de tu partida, nos resignamos pero no alejamos el inmenso dolor de no tenerte. Tus hermanos Chicho, Sergio y Marta y respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

CORONEL, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Si muero primero llora cuanto quieras pero no te enojes con Dios por haberme llevado. Solo piensa, fue mi esposo, mi compañero, padre y abuelo y me haces falta. Su esposa Teresa, su hija Marisa, nietos Melina y Carlitos Adamo, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Se ruega una oración en su querida.

CORONEL, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Hoy estarás sentado a la derecha de nuestro Padre. Su hija Mónica, su hijo politico Luis, nietos Luis, Beto, Bebe, Flor y bisnietos invian a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Se ruega una oración en su memoria.

CORONEL, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Te marchaste de nuestras vidas y aún asi estarás por siempre dentro de nuestros corazones. Su nieto Luis, esposa Claudia y bisnietos Yamila y Julian, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Se ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Sus amigos Grillo y Virginia Ibarra y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Se ruega una oracion en su memoria.

GAMIETEA, RAÚL AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/16|. Cada día que pasa, es darnos cuenta, del gran vacío que dejaste, que solo podemos llenar recordándote, con tu infinita bondad, humildad y alegría. Su esposa e hijas, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos y su hija en el afecto invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. San José del bº Belgrano, al recordarse el 9º mes de su fallecimiento.

MATIAS, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Sus hijos Cirilo, Dolores Reynaga, sus nietos y sus bisnietos, invitamos a reunirnos para rezar rogando por su eterno descanso a familiares, vecinos y amigos que se oficiará el sábado a las 17.30 en su domicilo- El Bobadal, Dpto. Jiménez, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

TREJO DE MORALES, LEONOR ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/16|. No comprendo tu muerte, no entiendo porque Dios lo permitió, y me cuesta aceptar que te has ido para siempre... Pero confío en Dios, y sé que llegará el día en que te vuelva a ver. Hasta entonces te extrañaré, y nunca te olvidaré. Te recuerdan con cariño, tu nuera Judith Páez, tu hijo Luis, tus nietos que quisiste mucho Carla, Nicolás, Sabrina Morales; sus consuegros Graciela y Carlos; Hugo y Cecilia Páez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Santo Cristo, al cumplirse 1º año de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

CORONEL, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. La familia agradece a vecinos, amigos, compañeros de SIVIPSE, compañeros de su hija Marisa de la Seccional 3ra y demas familiares, por acompañarnos en este difícil momento.

MATIAS, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Sus hijos, nietos, bisnietos agradecen al Dr. Sergio Jure, médicos, enfermeras Silvia y Liliana, secretaria Eve del Sanatorio Norte, Círculo Oncológico, Colegio de Farmacéutico, Sra. Ana, Farmacia el Curce, personal de la Esc. Nº 341"Padre Onofre Perillo", Bº Río Dulce, a familiares, vecinos, amigos por haber acompañado a nuestra madre Josefa Matías de San Félix.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Mami: Gracias por tanto amor, gracias por tanta dedicación, por tu generosidad. Dios nos regalo la mejor Madre que pudimos tener. Gracias...Solo gracias.. Sus hijos: José Luis, Ariel y veronica. "Vivirás eternamente en nuestros corazones y dia a dia en nuestras vidas. "Te amamos".

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Que el Cielo sea tu hogar, que los angeles te reciban con amor. Gracias por ser paz en mi vida. Sus hijos Luis Olguin, Fernanda Lesdesma Vallejo de Olguin y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Gracias Abuela por tus cuidados, tus mimos, tu dulzura. Por hacernos sentir únicos a tu lado. Porque tu corazón siempre estuvo abierto a darnos amor. Vivirás siempre en nuestros pensamientos y eternamente en nuestros corazones. Sus nietos amados María Nazarena, Juan Bautista, Juan de Jesús y Juan Lázaro Olguín.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su amigo y colega Jorge Martin y familia participan con profundo dolor su falelcimiento y ruegan una oración en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Socios, médicos y personal de la firma Sanatorio Norte SRL participan con dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Santiago y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Franklin y Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. César Albuixech, su esposa Leisa Abalos, sus hijos Bernjamin, Facundo y Alejo Albuixech Abalos acompañan a su amigo José Luis en este dificil momento.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. El Colegio de Mëdicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. José Luis Olguín, socio de la instituición. Ruegan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus vecinos Carlos y Nilda Correa y flia; Marta Neiro y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Personal Directivo y Docente de la Escuela Nº226 Francisco de Aguirre, participan en el fallecimiento de la tia de la docente Graciela Alvarado. Rogando oraciones por el eterno descanso de su alma y pronta resignación para su familia.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Martha Neyra y flia., despiden a su gran amiga con profundo dolor y acompaña a sus familiares en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Bendito sea el Señor, que ha escuchado la voz de mi oración". Las socias del Praesidium Nuestra Sra. de Lourdes de la Legión de María, participan el fallecimiento de nuestra hermana Marta, legionaria de ley, que ya está en el cielo, gozando de la gracia eterna de Dios. Ruegan oraciones a su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Señor: Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Mt. 5.8. Las Socias de Praesidium María Nuestra Esperanza de la Legión de María, participan con dolor el fallecimiento de Marta, que ha partido a la Casa del Señor, para gozar de su presencia junto a María la Virgen Ssma. Ruegan oraciones a su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Los ángeles te acompañan hasta tu morada eterna y brille para ti la luz que no tiene fin". Egui Mattar y Sra, sus hijos Soledad, Laura, Miriam, Luciana y Lucio Mattar, acompañan en el dolor a la flia Jorge Ledesma y elevan oraciones a su querida memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Querida Martita: Las integrantes del Presidium "Virgen del Valle"(Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de La Banda), te vamos a extrañar mucho. Tu fuiste una persona muy especial que supiste ganarte el amor de todas nosotras. Tu bondad, tu humildad y tus enseñanzas atraves de tu fe, que nos contagiaste con palabras dulces. Te amamos. Chachi, Dina, Ma. Ester, Romelio, Graciela, Daniela, Paola, Eugenia, Don Omar, Mariana, Cristian Frescia, Gabriela, Martita Lemos, Betriz, Margarita, Marta S., Marta Negra. Nuesta Madre del cielo te guiará junto a Dios y Jesús.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Chicha, Cristina, Olguita,Tota, Sarita, Angelita y Kita participan el fallecimiento de la hermana de sus estimados amigos Luis y Bety. Les acompañan en estos momentos de dolor y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con priofundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega, Dr. José Luis Olguin. Ruega oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitacion, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado Dr. Dr. José Olguin. Ruega oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Vanessa Cura Mofid y Sharlott participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas me hace descansar". Eduardo Cura y familia y personal del Faro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE IBÁÑEZ, ISABEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. A los 79 años de edad. "El Señor es mi Pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hace descansar". Su hermana Florinda Díaz Vda. de Sosa participa con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Lorenzo Lugones nº 153, La Bda y serán inhum. a las 9 en el cementero La Misericordia.

DÍAZ VDA. DE IBÁÑEZ, ISABEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. A los 79 años de edad. Tía Isabel, descansa en los brazos de Señor y brille para ti la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Aurora, Daniel, Jorge y Liliana Sosa; sobrinos políticos Edgard Juan, Águeda Sequeira, Victoria Gómez y Héctor Ingratti; sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Lorenzo Lugones nº 153, La Bda. Eleva oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE IBÁÑEZ, ISABEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. A los 79 años de edad. "El Señor es mi Pastor, tu bondad y tu amor me acompaña y en tu Casa por siempre viviré". Sus compadres Aurora de Juan y Edgar Juan; hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Lorenzo Lugones nº 153, La Bda. Eleva oraciones en su memoria.

GEREZ, ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17 en Bs.As|. "Señor, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Estela gerez de Mazzuco, su hijo Ernesto Ramon y su nieto Luca Valentino, su cuñada Manuela Gomez de Gderez e hijos y nietos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Su tía Blanca Jorge de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo participan con profundo dolor su fallecimiento.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Ernesto Ulla, Marta Torres de Ulla y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Carlín Rodolfi e hijos participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Uky y acompañan a sus familiares en este dificil trance.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Domingo Juan (Toti) y flia, abrazan a Betochi, a Elías, a la querida tía Tomasa, a su esposo e hijos en esta hora de infinito dolor.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Gladi Elean de Salomon, su hija Dra. Yesica Salomon, hijo politico Martin Angeleri, participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Que brille para tii la luz que no tiene fin. Mi querida Uky. Tu amiga Lorena Prado Bruno Muratore, Lara, Francisco y Constanza, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones para el descanso de tu alma.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Quien paso por nuestra vida y deja luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad" Querida Uky: Te fuiste siendo una gran luchadora, un ejemplo de mujer. Dejaste un profundo dolor. ¡Esperamos que desde el cielo les des fuerza a tus hijos, tu flia, para seguir adelante. Mis condolencias y apoyo a la flia. "Que brille la luz que no tiene fin". Héctor Hugo Cerioni y flia. acompañan con dolor su fallecimiento.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Vanessa Cura Mofid y Sharlott participan con profundo dolor el fallecimiento de Uki. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin". Carlos Gerez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. y acompañan a sus familiares en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Oscar Romero y Sra, participan el fallecimiento de la esposa de su amigo Jorge y acompañan a toda su familia en el dolor.Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Las puertas del Cielo se aben para recibirte querida Uky". Roberto Gonzalez y Susana Castro, sus hijos Marcela y flia; Celeste y flia; Leandro y flia; Silvita y flia; Pablo Federico y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GÓMEZ MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Sus hijos María Elizabeth y Mario Héctor Gómez, agradecen a familiares, amigos, vecinos, Esc. Nicolás Avellaneda, ET Nº2 Ing. Sgo. Barabino, Dirección Desarrollo Social Municipal La Banda, Centro de Comercio e Industria y demás por las muestras de afecto en tan difícil momento e invitan a la misa al cumplirse nueve días de su fallecimiento el día 28/07/17 en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRERA, MILAGROS CELESTE (Mil) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. "Trajiste luz a nuestras vidas, iluminando nuestros corazones, a diario en las aulas que recorriste junto a nosotras. Jamás te olvidaremos, pequeño angelito que Dios a llamado a su lado. Felices de haberte conocido. Con todo nuestro amor, tus seños Marisa Romano, Claudia Arias y Silda Gómez.

CORIA, PERFECTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Jorge, Rubén y Ester Fiad y sus respectivas familias acompañan en el dolor a sus hermanos y demás familiares, roamos por el eterno descanso de su alma.

CORIA, PERFECTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Tata con el dolor de tu partida y recordándote así con esa sonrisa y bondad, sabemos que ya descansas en paz, que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu sobrino Fabián Rodríguez (Tuma) participa con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan raciones en su querida memoria.

GUTIÉRREZ, BLANCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Sus hijos Jorge, Teresa, Alberto, Mary, Raúl, sus hijos politicos Rosa, Alberto, Chole, Edith, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy 16 hs cementerio La Esperanza. Puesto del medio. Caruso Serguros. EMPRESA SANTIAGO.

JIMÉNEZ, DIGNA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Su sobrina Mirta Nelida Jimenez y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. de Chaupi Pozo, Dto. Banda. Casa de duelo Chaupi Pozo. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS-NORTE SERV. SOCIALES laprida 383 L.B.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Te despedimos con desazón, con perplejidad. Extrañaremos tu afecto, tu ingenio, tus conocimientos. Hasta siempre amigo querido. Domingo Juan (Toti) y flia.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Horacio Pedro Montenegro y Dolly Santillán y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Negrita, Otto, Héctor y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan una plegaria en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitacion, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr. Julian, Aldo Alfredo y hermano del Dr. Julian Daniel Edmundo. Ruegan oraciones en su memoria.

MORE, LUIS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Su esposa Beatriz, sus hijos Nilda, Alexi, Hnos. Sobrino y demas familiares . Sus restos seran inhumados hoy 16 Horas Cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PÉREZ, BASILIO ELISEO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Tío hoy nos dejaste un profundo dolor. Tu partida fue nesperada. Hoy estas con tus hnos. Disfrutando tu gloria. Tu sobrina Norma Pérez, sobrino político Luis Barraza. Sus Restos fueroN inhumados el día 26/07/17 a las 11 hs.

SALTO, ALEJO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su esposa Isabel del Carmen Coronel. Sus hijos Hilda, Ale, Alejo, Avelino, Adriana, Néstor, Damián, Claudio, Soledad, Silvina, Arnaldo. Sus hijos políticos, nietos y bisnietos. Sus hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey (Fernández). Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162. TEL 4219787.

SALTO, ALEJO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". La Comisión Directiva y padres del Fernández Rugby Club, acompañan en este doloroso momento a Alejandro y Francisco Salto y sus respectivas familia y elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Padre querido, hoy como tantas veces estarías feliz y contento de cumplir años, pero tu inesperada partida quiso no sea así. Nada es igual en nuestra vida fuiste respaldo y compañero de todos nosotros. Nos haces falta, pero con fortaleza asumimos tu ausencia y vamos aprendiendo a no tenerte sabiendo que sos nuestro ángel guardián desde el lugar celestial en el que estás. Gracias viejo por todo lo que nos diste, gracias por hacernos valientes y luchadores. No encontramos explicaciones de tu muerte, está latente el impacto, seguramente se hará justicia divina. Pedimos tu descanso eterno. Su hija Zuny y familia.