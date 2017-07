Fotos Jesús Medina está muy lejos de Boca, pero no descartado

El vicepresidente de Libertad de Paraguay, Rubén Di Tore, señaló ayer, sobre la posibilidad de que Jesús Medina pase a Boca, que "los números no están cerca", pero no descartó la operación. "Boca nos presentó una propuesta por el cincuenta por ciento del pase y los números que habíamos puesto no están cerca -precisó-. Había una diferencia importante, pero quedamos hablando". Agregó que "la idea nuestra es que el jugador se quede en este semestre con nosotros, porque estamos en la Copa Sudamericana y queremos hacer un buen papel". "La relación es muy buena, hay una muy fluida conversación, pero queremos que el chico se quede hasta fin de año por lo menos y ver allí de concretar", añadió.