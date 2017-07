Olariaga fue dado de alta anoche

28/07/2017 -

El defensor de San Miguel, Abel Isaías Olariaga, quien el lunes fue operado con éxito de un hundimiento de cráneo en el Sanatorio Finochietto, tras resultar herido por un choque de cabezas con el delantero de Defensores Unidos de Zárate Javier Velázquez, fue dado de alta anoche y regresó a su domicilio.

Minutos después de dejar el hospital, el defensor del "Trueno Verde" afirmó que "lo que más quiero es volver a jugar. Apenas me den el alta médica, me voy a poner a entrenar para volver a las canchas". Olariaga chocó contra Velázquez a los 12 minutos en la primera final de la Primera C entre San Miguel y Def. Unidos.