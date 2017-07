El relato del calvario: "Teníamos 8 efectivos con armas alrededor"

28/07/2017 -

Jorge Lanata habló desde el avión de la aerolínea Copa que lo iba a deportar desde Venezuela hacia Panamá, tras la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de rechazar su ingreso para realizar un reportaje sobre el país, ante las elecciones del próximo domingo. El periodista trazó un panorama muy grave sobre la situación de ese país caribeño y la actuación del gobierno chavista ante la prensa internacional independiente. "Nos acaban de hacer subir al avión. Nos acompañaron hasta adentro", empezó Lanata su descripción en diálogo con el canal TN. Era la primera vez que tenía la posibilidad de hablar, después de estar al menos 8 horas incomunicado. "Nos prohibieron la entrada en base a nada, porque no hay ningún motivo’" afirmó y describió lo que pasó en el aeropuerto de Caracas junto a un equipo de su programa Periodismo Para Todos (El Trece) con el que había viajado. El periodista confirmó que los que lo retuvieron eran del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), algunos de los cuales estaban "armados". "Es muy difícil discutir con gente que recibe órdenes y no discuten nada. Los tipos de inteligencia son autómatas", aseguró y contó una situación peculiar: "Mientras los del SebinN nos interrogaban duro, la gente de la policía nos pedía disculpas. Son dos países distintos, enfrentados por un hecho puntual". Asimismo, relató que uno de los agentes del Sebin que lo habían retenido a él y a un reducido grupo de colaboradores con los que viajó a territorio venezolano le comentó en un momento: "De arriba te mandan a decir que esto no es una colonia". Lanata también contó que durante todo el tiempo que duró el incidente le retuvieron el pasaporte. Según él preciso en diálogo con la señal de cable Todo Noticias, "nos sacan del mostrador de Migraciones, nos incomunican, nos sacan los teléfonos y nos separan a todos". "Nos hicieron un interrogatorio muy duro. Teníamos ocho efectivos con armas alrededor", insistió.