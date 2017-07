"Gracias a la gobernadora hoy puedo tener un techo digno donde poder pasar mis días"

28/07/2017 -

En el paraje Las Américas, departamento Alberdi, autoridades provinciales entregaron 19 viviendas sociales en el marco del programa implementado por la gobernadora de la provincia, Claudia de Zamora, con el claro objetivo de erradicar todas las viviendas rancho y precarias, para así terminar con la situación de alto riesgo que implica el mal de Chagas.

En el acto de entrega estuvieron el Dr. Ángel Niccolai, ministro de Desarrollo Social, acompañado por el diputado provincial José Vittar.

Beneficio

Las viviendas entregadas beneficiaron a familias de localidades como Las Américas, Fisco Grande; Fisco Chico, Libarona y Santos Lugares. Del total de viviendas, 16 fueron construidas por la ONG Fundación Alberdi, y las mismas cuentan con pantallas solares, bombas de agua y energía. Las tres restantes pertenecientes a la Asociación de Fomento San Francisco.

Tras llevarse a cabo el corte de cintas, una de las propietarias, Nora Acosta, muy emocionada manifestó: "No me alcanzan las palabras para describir esto. Hace años atrás no imaginábamos que podríamos tener un techo propio, miro a mis hijos y puedo dormir tranquila, porque gracias a la gobernadora hoy puedo decir que tengo un techo digno donde poder pasar mis días".

Otro de los beneficiarios comentó que su vivienda fue posible "con la ayuda de todos, desde las personas que no recibieron nada hasta nosotros, la participación en conjunto y el esfuerzo junto a la espera rindió sus frutos y doy gracias a ello".