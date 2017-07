Inversores, atentos a la "consolidación de los temas fiscales"

28/07/2017 -

El director de Abeceb, Dante Sica, relativizó el impacto del resultado de las elecciones de octubre sobre la concreción de inversiones, al afirmar que lo que miran los inversores es "la consolidación de los temas fiscales".

"No es menor lo de octubre, pero no es que si en octubre el gobierno gana, invierten, y si pierde no invierte. Lo que están viendo es cómo se consolida el rumbo, y el 2018 va a ser un año clave para la consolidación, no sólo por el tema de octubre, yo le quito un poco de peso, sino por la consolidación de los temas fiscales", planteó Sica.

En el marco de la presentación de los resultados de la Encuesta de Expectativas de los Ejecutivos de Idea, el economista señaló que la inversión "está empezando a crecer, y en el segundo semestre va a ser más fuerte", y estimó que en 2017 aumentará en torno al 8,4 por ciento.

Sica explicó que la inversión "ya se dio" en aquellos sectores donde el Gobierno "cambio las reglas de juego y tienen una velocidad de respuestas más rápido, como el agro". "Después hubo reacción que empieza a ser más rápida este año en aquellos sectores que se le dieron credibilidad y se modificaron los marcos regulatorios" como energía, telecomunicaciones, y construcción, indicó.