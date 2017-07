28/07/2017 -

La ingeniera ahondó que su ex esposo "contrató a un policía federal para que me siga y vigile en la calle. Está enfermo de celos...", interpretó ante la Justicia. En su denuncia, reveló que es común "que él se meta en la habitación y encienda el celular; filma a sus propios hijos, vaya a saber por qué y para qué". Además, manifestó que antes de denunciarlo, "él me encerraba en casa y me tenía prohibido salir a la calle o reunirme con gente..." En la audiencia de la víspera, la jueza Morán convirtió la aprehensión en detención del hombre por 15 días. En el medio, rechazó varios planteos de nulidades, formulados por el abogado defensor. Ahora, la fiscal Andrea Juárez debe profundizar la incipiente investigación. Restan la Cámara Gesell a los dos hijos y quizá a una sobrinita. También, un informe socioambiental, testimoniales y pericias psicológicas de la ingeniera y del detenido.