Old Lions recibe a Clodomira por el Súper X

Fotos PUNTERO. Old Lions quiere hacer pesar su localía en este certamen de entrecasa, que lo tiene como animador.

28/07/2017 -

Un sábado con fecha importante y completa del Torneo Súper X "Copa Secco" y el retorno del Regional Juvenil y un domingo con la presentación de los tres equipos santiagueños por el Regional del NOA y una nueva fecha del circuito de seven femenino (en Frías), conforman un la amplia agenda del fin de semana que tendrá nuestro rugby. La nutrida actividad comenzará el sábado, cuando se dispute la octava fecha de un Torneo Super X que va entrando en etapa de definiciones.

Por la Zona A, el puntero indiscutido, Old Lions, recibirá a Clodomira, que pugna por la clasificación, en tanto que Unse, el otro que pelea un lugar visitará a Santiago Rugby. Por la Zona B, en La Banda Olímpico recibe a Santiago Lawn Tennis, dos de los candidatos, mientras que en Bandera, Sanavirones recibe a Loreto.

El mismo sábado, luego de un paréntesis, retomará la competencia del Regional Juvenil, que disputará la cuarta fecha en la que Old Lions y Lawn Tennis irán a Salta, en tanto Santiago Rugby jugará en esta ciudad.

Finalmente, el domingo habrá una doble y atractiva opción por el Regional en esta ciudad, ya que Lawn Tennis recibirá a Lince buscando su primera victoria en el Top 10, en tanto que Old Lions será anfitrión de Tigres, líder de la Zona Promoción, en un choque clave para el futuro del equipo santiagueño. El otro representante de la provincia, Santiago Rugby, visitará en Tucumán a Bajo Hondo buscando su tercera victoria consecutiva.

El programa de rugby juvenil de mañana: Santiago Rugby vs. Gimnasia y Tiro (13.30 en M15 y M16 y 15 en M17 y M19); Jockey Club A (Salta) vs. Santiago Lawn Tennis (10 en M15 y M16, 11.30 en M17 y 13 en M19); Universitario vs. Old Lions (14 en M15 y M16 y 15.30 en M17 y M19).

Juvenil local. Olímpico vs. Lawn Tennis y Sanavironres vs. Loreto (14.30). Domingo: Añatuya vs. Sgo. Rugby (14.30 en M15 y 16).