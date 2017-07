28/07/2017 -

Esta noche se jugará la última fecha del Ascenso: en Güemes, Los Gauchos vs. Amigos del Básquet (Ruiz y Gerez); en Mariano Moreno, Indumentarias Rafa vs. CEF (Regatuso y Campos); en Villa Mercedes, Loreto Básquet vs. Gimnasia Macroffice (Jorge y Bucci); en Club Huaico Hondo, El Faro Repuestos vs. Estudiantes Terciarios (Nieva y Cheín); en Polideportivo, Los Dogos vs. Profesores (Ponce y Torres).