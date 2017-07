Puso primera la Copa Axion Energy en Frías

28/07/2017 -

CHOYA, Choya (C) En las instalaciones del Parque Municipal de la Ciudad de la Amistad se pondrá en juego la tercera fecha del torneo Apertura denominado Copa Axion Energy que cuenta con la coordinación de la Liga de las Instituciones. Será esta noche y el horario de inicio será a las 20.

Están programados cinco encuentros. El orden de partidos será el que se detalla a continuación: Polideportivo vs. Tránsito; Técnica vs. La Bio; Obras sanitarias vs. Social; Hípico vs. Policía.

A última hora se medirán Comercio vs. Aoma.

Tendrá fecha libre Loma Negra.

Cabe recordar que el elenco que defiende el título es el combinado del Club Social que se adjudicó de buena forma el campeonato Centenario Escuela Normal.