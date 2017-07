Se viene la decimocuarta fecha del "Eduardo Ibarra"

Fotos ACCIÓN. La "Capital del Rosquete" tendrá mucha actividad nuevamente en el fútbol amateur.

28/07/2017 -

LORETO, Loreto (C) Continúa avanzando el apasionante torneo de futbol amateur loretano. Los equipos siguen en la lucha por alcanzar el título y la clasificación a la Liguilla Loretana. Cada vez falta menos para que culmine el torneo. En esta ocasión se disputará la Copa Amistad, que está organizaba por el club San Esteban.

La decimatercera fecha terminó con los siguientes resultados: Alma y Vida 1, Palermo 2; CSDBO 0, Albañiles 1; Avenida 1, Colonia 0; Newbery 0, Mechero 1; Remanso 0, Bushcas 0; 48 Viviendas 0, FCTC 0; Esquineros 2, Pinchas 0; Barrio Oeste 1, Alberdi 2; Zona Roja 0, Defensores Libertad 3; Barrio Libertad 1, San Esteban 0.

Mañana, a partir de las 12.30 en la cancha del club Unión Obrera comenzará la decimocuarta fecha del torneo con los siguientes encuentros: San Esteban vs. Bushcas; Colonia vs. 48 Viviendas; Alberdi vs. Defensores Libertad; Albañiles vs. Palermo; FCTC vs. Pinchas; Barrio Oeste vs. Avenida; Mechero vs. Alma y Vida; Esquineros vs. Zona Roja; CSDBO vs. Barrio Libertad; Newbery vs. Remanso.

La tabla

La tabla de posiciones es la siguiente: 1) Esquineros 27 pts. 2) Albañiles 27 pts. 3) Defensores Libertad, 25. 4) Alberdi, 22. 5) 48 Viviendas, 21. 6) Colonia, 20. 7) Barrio Oeste, 20. 8) Mechero, 20. 9) FCTC, 17. 10) Palermo, 16. 11) Avenida, 16. 12) San Esteban, 16. 13) Defensores Remanso, 16.

14) Barrio Libertad, 13. 15) Bushcas, 12. 16) CSDBO, 12. 17) Zona Roja, 10. 18) Alma y Vida, 10. 19) Pinchas, 9. 20) Newbery, 8.