El Torneo Clausura y una imperdible sexta jornada

28/07/2017 -

FERNÁNDEZ, Robles (C). Después de los festejos por el 127º cumpleaños de la ciudad se juega mañana el sexto capítulo del Torneo Clausura 2017 organizado por la Asociación fernandense de fútbol amateur, auspiciada por la Dirección Municipal de Deporte de esta ciudad. Tendrá el siguiente programa de encuentros, en el horario ded 14, con media hora de tolerancia para los partidos que se jueguen en primer lugar y de 15 a 15.30 para los partidos únicos.

En el Polideportivo: Tigres vs. Sol de América (C40) y Bº Sur vs. El Gateao (C40). En Trula: Triunfadores vs. Forres (C40) y Gremio vs. Trula (C50). En Barrio Sur: Villa Elisa vs. Las Américas (C40) y Bº Sur vs. Def. de Huasi (C50). En El Quemao: Maxikiosco Antu vs. Arsenal C40) y Wall Mar vs. Los Amigos (C50). En Las Américas: La Loma vs. Bº Belgrano C40) y 9 de Julio vs. La Loma (C50). En El Simbolar p/único: Talleres vs. Triki (C40). En El Vinal p/único: All Boys vs. Wall Mar (C40). Libre Trula C40).

Estos fueron los resultados de la 5ª fecha:

En la Categoría de 50 años: Bº Sur 2 Trula 1; Wall Mar 4, 9 de Julio 2; La Loma 4. Gremio 1; Los Amigos 4 Defensores de Huasi 0.

C40: Bº Belgrano 2, Maxikiosco Antu 1; Arsenal 4, Talleres 1; Triki 2, Wall Mar 0; Villa Elisa 5, All Boys 1; Triunfadores 3, Las Américas 0; El Gateao 3, Tigres 0; Forres 4, Bº Sur 2; Trula 2, Sol de América 2. l