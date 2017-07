El Ferro jugará en Floresta a las 20 y para la televisión

Fotos CAMBIO. La causa del atraso de los cotejos obedece a que la policía de San Luis no puede prestar servicio.

28/07/2017 -

Los encuentros All Boys-Central Córdoba de Santiago del Estero y Sportivo Estudiantes de San Luis-Los Andes, correspondientes a la fecha 46 y última de la Primera B Nacional y en los que se definirá el último descenso de categoría, fueron postergados de las 15 a las 20 del domingo venidero, según se informó esta tarde en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La causa del atraso de los cotejos obedece a que la policía de San Luis no puede prestar servicio para el partido a la tarde y pidió que se desarrolle de noche, con lo que el otro partido también debió postergarse ya que tienen que llevarse a cabo a la misma hora como marca el reglamento porque está en juego el descenso de categoría.

El encuentro entre All Boys y Central Córdoba será televisado para todo el país.

Con este cambio, el programa completo de la fecha 46 de la B Nacional, con días, horarios y árbitros, es el siguiente:

Hoy: a las 15, Villa Dálmine vs Flandria, Darío Sandoval. A las 21.30: San Martín de Tucumán vs Nueva Chicago, Sebastián Ranciglio.

Así sigue

Mañana: a 15.30, Brown de Adrogué vs Independiente Rivadavia de Mendoza, Mario Ejarque Domingo 30 de julio:

A las 15: Crucero del Norte de Posadas vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Jonathan Correa y Douglas Haig de Pergamino vs Juventud Unida de Gualeguaychú, Pablo Giménez

A las 15.35: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Boca Unidos de Corrientes, Fernando Echenique y Chacarita Juniors vs Argentinos Juniors, Juan Pablo Pompei.

A las 19: Atlético Paraná vs Ramón Santamarina de Tandil, Nasareno Arasa.

A las 20: Sportivo Estudiantes de San Luis vs. Los Andes, Pablo Echavarría. All Boys vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, Pablo Dóvalo.

El plantel ferroviario partió anoche rumbo a la Capital Federal. l