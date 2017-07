Esteban Lamothe insultó al que difundió los audios de Castro: "Es un imbécil"

28/07/2017 -

Esteban Lamothe salió a hablar en medio del escándalo que se desató en Pol-ka después de que aparecieran escandalosos audios de WhatsApp de Araceli González y Luciano Castro quejándose de algunos destratos de la producción durante las grabaciones de "Los ricos no piden permiso". Los actores comparten elenco en "Las Estrellas", ficción que protagonizan actualmente en las noches de El Trece, y también son amigos, según detalló Lamothe en un móvil con Carlos Monti en Pamela a la tarde. "Se ve que el gordo (por Castro) ese día estaba enojado y se quejó un poquito. Pero es un amor y, además de que le pagan por lindo, le pagan porque es buen actor. Y el que se mete con él, se mete conmigo", defendió Esteban a Luciano. Lamothe también se mostró molesto con el que difundió el mensaje de WhastApp: "No sé quién pasó este audio, pero el que lo haya hecho es un imbécil. Me parece horrible filtrar un audio, es de mal gusto".

"Todos en algún momento del día somos mejores o peores personas porque nos enojamos, lo que lo caracteriza a Luciano es que tiene un corazón enorme. Es una persona hermosa", continuó sobre su compañero y amigo.