Araceli vs. Pol-Ka: "Es un servicio militar"

28/07/2017 -

Al conflicto con Griselda Siciliani por una supuesta "lista negra" de Pol-ka de la que formaría parte Fabián Mazzei (actual esposo de Araceli), ahora se le suma la filtración de un polémico audio de Araceli González enfurecida con la productora de Adrián Suar.

"Para mí es muy difícil resistir una novela donde hago quince escenas por día. Lo único que te estoy pidiendo es que lo tienen que rever porque ademas yo veo la novela y no aparezco 15 veces por capítulo", expresó la actriz en el audio difundido por "Infama" respecto del método de trabajo que se llevaba en las grabaciones de "Los ricos no piden permiso".

"No quiero que hables conmigo simplemente solucionámelo. Sé que tenés tus dificultades como yo también las tengo. Tengo que venir a grabar y fumarme cosas que no me gustan", agregó.

"Esto es un servicio militar, la verdad yo nunca viví algo así", enfatizó la ex esposa de Adrián Suar, propietario de la productora de contenidos en cuestión.