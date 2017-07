Le interesa la política, pero no "el verticalismo que hay en la política"

Fotos Junto con su amiga del alma, Susana Giménez.

28/07/2017 -

* SU NO A LA POLÍTICA: "Me han ofrecido para incursionar en la política. Dije que no. Yo no tengo una afiliación a ningún partido político. A mí me gusta dejarme llevar por la gente que voy conociendo y que me puede gustar lo que plantea, lo que hacen. Para mí sería muy difícil ese verticalismo que hay en la política. Yo puedo elegir y ver a una persona que me gusta de un partido y también puedo coincidir con otra persona de otro partido porque no es mi tema el trabajo político. La política sí porque nos influencia a todos".

* ETERNA BELLEZA ARGENTINA: "Un poco exagerada me parece la afirmación, es demasiado. Por supuesto que me halaga y agradezco, pero me parece demasiado cuando me dicen eso".

* DOCENCIA (Además de periodista, es docente, como su mamá): "Es lo más maravilloso porque yo creo que los seres humanos tenemos que pasar la posta de unos a otros. A través de la docencia, la transmisión del conocimiento, la posibilidad de que otra persona abra su ser y que tenga sed de conocimiento me parece maravilloso".

* VIAJE A LA INDIA: "Fue un viaje muy lindo junto a treinta personas en una excursión que organiza el periodista Ismael Cala. Fue maravilloso conocer otra cultura y un país con mil doscientos millones de habitantes. Me encantó haber estado en la India. Ha sido una experiencia fantástica de poder compartir y saber de otros mundos. A mí me encanta viajar y aprender de cada uno de los lugares hacia donde voy".

* ERNESTO SÁBATO: "Un hombre divino. Fue el primer gran escritor que leí y que conocí, por suerte. Un ser humano extraordinario".

* PABLO NERUDA: "No lo conocí, pero a mí me conmovieron muchísimo sus poemas".

* SUSANA GIMÉNEZ: "Una querida compañera de la vida. Una amiga entrañable".

* ROBERTO GIORDANO (inolvidable aquella frase "¡Que noche, Teté!"): "Descubrí en él a una persona que tenía la posibilidad de hacer lo imposible, porque organizar lo que él organizaba (los megadesfiles en Buenos Aires, Mar del Plata y Punta del Este) me parecía una locura y sin embargo lo hizo. Un gran luchador, un enorme profesional y una bella persona".

* FERNANDO BRAVO (su inolvidable compañero del programa televisivo "Siglo XX Cambalache"): "Un gran compañero de todos los que me ha dado la profesión. Lindísimo, porque fue bárbaro toda la etapa de Siglo XX. Después seguimos con una linda amistad".

* REALIZACIÓN: "La vida es tan atractiva y tiene tanto, tanto, que nunca creo que uno dice, bueno, ya estoy, hasta aquí llegué. Siempre hay algo más, siempre puede haber algo más que pueda llegar a interesarnos, a divertirnos, a hacer que lo pasemos mejor. Confieso que he vivido y he aprendido mucho".