"Hay que transformar lo malo en optimismo para crece

Fotos CONVOCATORIA. Un imponente público presenció la disertación de Stamateas, en el Nodo Tecnológico.

28/07/2017 -

"Cuando los pensamientos son tóxicos o de mala calidad vamos a tener una conducta acorde con esos pensamientos", reflexionó el reconocido psicólogo, pastor y conferencista Bernardo Stamateas, ante un colmado auditorio en el Nodo Tecnológico de la ciudad de La Banda.

Invitado por la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana, en el marco del espacio de "Creo Santiago", el especialista dialogó minutos antes de su disertación con EL LIBERAL, y resaltó los ejes centrales de su charla. "Los nudos mentales son las ideas que no nos permiten avanzar, nos mantienen estancados, porque la calidad de los pensamientos es la calidad de vida que tenemos", asintió.

"Los argentinos tenemos un enorme potencial, nos ha pasado de todo, pero seguimos adelante, eso se llama resiliencia, nuestra capacidad de rebotar y transformar las cosas malas que nos han pasado en crecimiento, en optimismo, en motivación, algo que no hay que perderlo, a pesar de que hay determinadas circunstancias externas que no la podemos controlar, pero siempre podemos hacer algo. Uno de los signos de la salud mental es pararnos y pensar en lo que puedo hacer frente a una determinada circunstancia. Si tengo miedo a perder mi trabajo, debo pensar qué puedo hacer, pero nunca quedarme quieto. Los problemas se resuelven actuando, no pensando", resaltó Stamateas.

Consultado sobre el despertar del mundo emprendedor, ante el contexto económico y social reinante en el país, elogió el rol de los emprendedores argentinos, al tiempo que señaló que "los argentinos tenemos un enorme potencial. Nos ha pasado de todo, pero seguimos adelante, eso se llama resiliencia, nuestra capacidad de rebotar y transformar las cosas malas que nos han pasado en crecimiento, en optimismo, en motivación, algo que no hay que perderlo", precisó.

Por último, Stamateas agradeció la invitación del Cyac y al Gobierno de la provincia por la realización de la charla de "Creo Santiago, para proyectar el futuro", que generó gran interés entre los asistentes.