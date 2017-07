Nuevo y terrible cruce entre Moria y Nancy Pazos antes de la salsa de a 3

Hoy 09:31 -

Moria Casán y Nancy Pazos sumaron anoche un nuevo round en su feroz enfrentamiento cuando la periodista salió a bailar la salsa de a tres, con Mora Godoy como invitada.

Lejos de escapar a sus dichos, Nancy repitió todo lo que escribió en su Twitter: que le hubiera puesto un 4, que a Moria le bailaron más los brazos que el cuerpo y que nunca vio el paso de salsa.

"Moria bailó como una señora de 70 años, que es la edad que tiene. Caminó la pista, pero la caminó. El pasito básico, Moria, no lo vi", dijo desafiante. Moria le sugirió entonces que fuera al oculista: "Igual a mi edad es presbicia; a la tuya creo que ya es glaucoma", retrucó.

Ante esto, Moria salió a la pista para enseñarle a Pazos, quien no se quedó atrás e intentó copiar todo lo que la diva hacía. "Muy bien las dos. Es un empate técnico", dijo Marcelo Tinelli para descontracturar.

Te recomendamos: Sebastián Ortega: "Alguna vez pensé en el suicidio"

Tras el baile, De Brito (8) le dijo a su compañera que es "muy atrevida" al querer enseñarle a la jurado. Pampita les puso un (9), Polino (4) dijo que Nancy restó y molestó y Moria consideró que estuvo desprolijo y antes de poner el voto secreto remató: "Nancy, a mí me gustan las mujeres reales y yo no tengo problemas con la edad como tenés vos. Tus caderas son las de Shakira, pero siempre te va a faltar esteralidad, que es lo que me sobra a mí"