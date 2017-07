Buscaba novia y lo denunciaban por contaminación

Hoy 16:35 -

Craing Sullivan, es un escocés de 49 años, fue denunciado por contaminar el ambiente al intentar buscar un amor arrojando 2000 botellas con mensajes al mar.

El sujeto decidió enviar 2000 mensajes románticos al mar en botellas de vidrio luego de perder a su esposa por cáncer de mama hace 18 meses e inspirado en la canción "Messege in the bottle" del grupo Police. Él salió de su hogar en Londres para recorrer varias playas británicas y lanzar allí sus mensajes de amor.

Craig recibió una multitud de propuesta para encontrarse. Sin embargo, hubo vecinos que no encontraron el romanticismo en sus actos y decidieron denunciarlo a las autoridad argumentando que contamina el medioambiente.

"Ha habido una reacción bastante desagradable a mis intenciones, que no pretendían lograr este tipo de reacción". "Aunque siempre acojo con satisfacción el debate y la argumentación racional, esto se ha vuelto demasiado personal y desagradable, así que se acabó" afirmó Sullivan a Daily Mail.

