Quinto capítulo para los muchachos del Sindicato de Empleados de Comercio

28/07/2017 - Con un programa realmente imperdible, se jugará este domingo de manera íntegra el quinto capítulo del Torneo Anual 2017 de la Liga Comercial de Fútbol Bandeña que hace disputar el Sindicato de Empleados de Comercio de la vecina ciudad. Los partidos se desarrollarán en las canchas del predio de Tabla Redonda. Cabe recordar a los diferentes equipos que conforman esta competitiva liga de fútbol amateur, que habrá una tolerancia de media hora solamente para el primer partido en cada escenario. Programa A continuación se detalla el programa completo de encuentros para el fin de semana en el complejo de Tabla Redonda. En cancha Nº 1: 10,30, JM Deportes vs. Romero Distr.; 12, Chelala vs. Aut. Zahuy; 13, Electronorte vs. PLB; 14, Polisan vs. Óptica Ver Más; 15, Súper Eli vs. Pollería Sur; 16, Despensa Facu vs. Híper Libertad. En cancha Nº 2, a las 12.30, Servicred vs. Cel Mayorista; 14, Distr. Miliy vs. Ferret. Ovejero; 15, La Ferretería vs. Novalux; 16, Innovar Cel. vs. CD Parque. l