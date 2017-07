El domingo se disputará la cuarta fecha del Clausura

28/07/2017 - Este domingo se jugará la cuarta fecha del Torneo Clausura, que lleva el nombre de Delicio Camus y que organiza el Círculo de Futbolistas Veteranos. Los puntos en juego son de vital importancia, ya que los equipos irán en busca de la clasificación a las copas de oro, plata y bronce. La programación del domingo es la siguiente: Opinión Deportiva vs. Gremio Judicial (en Bioquímicos), Abogados vs. El Tony (en El Mistol), Casa Olga vs. Remises Mar del Plata (en Cassafousth), Independencia vs. Eroplast (en Barrio Ejército Argentino), Bobinados Piri vs. Cuinfase (en Sindicato de Obras Sanitarias). Tendrá fecha libre Óptica Molinari. La comisión directiva del Círculo de Futbolistas Veteranos invitó al cuerpo de delegados al brindis por el Día del Amigo, que se realizará esta noche en su sede.l