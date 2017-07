Se viene el capítulo 13 del Torneo Ramón Santillán

28/07/2017 - La Nueva Liga de Veteranos hará disputar este domingo la decimotercera fecha del Torneo Anual, denominado Ramón “Vaca” Santillán. La fecha es clave para los equipos que tienen la ambición de pelear el campeonato. La programación es la siguiente: Estilista Riki Gómez vs. El Triángulo (en campeones del 28), Luz y Fuerza vs. Guzman (en Luz y Fuerza), Tapicería Perú vs. Panificadora Lola (en Estudiantes de Maco), Taller Locura vs. Simusa (en Los Potros), OBV Sialle vs. Ima Construcciones (en Asociación), San Roque vs. Estudiantes (en Lavalle y Lugones), Central Córdoba vs. Trigoria (en Santa Lucía). Tendrá fecha libre Estrella del Norte. Los partidos fueron programados para las 10, con 30 minutos de tolerancia reglamentaria. l