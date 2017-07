Juegos para no perderse

28/07/2017 - Mañana se jugará la 2ª fecha de Torneo Clausura de los Clásicos Barriales de Sur. Esta es la programación. En cancha Mosconi: La Loma Jrs. vs. El Salvador (C 20); La Güemes vs. Vagos de Mosconi (C 20); Mosconi vs. Los Sucios (C 30). En Viamonte: Industriales Jrs. vs. Tigres Jrs. ( C 20); La Santa Fe vs. Bº Libertad (C 20); Industria FC. Vs. La Loma FC (C 30). En Bº San Martín: Peluq. Arte vs. Juv. Bº San Martín (C 20); Bº San Martín vs. Kennedy FC (C 20); Mónaco FC. vs. Mailín FC (C 30). En Vinalar: Ciclón Jrs. vs. Santa Lucía (C 20); La Ancha vs. Panif. Vidal (C 20); Villa María FC vs. Golo Sur. En Tradición: La Palmera vs. Fénix Jrs. (C 20); Tradición vs. Juv. La Ancha (C 20); Rifas Tuni vs. Primera Junta (C 30). En Solís: Castelli vs. Jrs. (C 20); Bob. Soria vs. Los Amigos Jrs. (C 20); Kiosco Benja vs. A. Unidos FC (C 30). En Los Secos: Granate vs. Amigos de Zeta y Cachá (C 20); Pje. 445 vs. Villa María Jrs. (C 20); Los Secos vs. A. Ej. Argentino (C 20). En Pitufos: Racing FC vs. Los Topos (C 20); Mailín Jrs. vs. Los Choguers (C 20); Pibes de la 67 vs. La 16 FC (C 20). En Virgen de Valle: La 5 FC vs. Huracán (C 209; Trofeos SS. vs. Mala Fama (C 20); Estudiantes vs. Siglo XXI (C 30). En Siglo XXI: Los Mismo de Siempre vs. M. Moreno (C 20); Juv. de Siglo XXI vs. Desp. Daniela (C 20); Isla Malvinas vs. La Pandilla (C 20). En Sucios: La Gruta vs. Vinalar (C 20); Juv. de Tronkito vs. Ej. Argentino (C 20). En Fondo de Vinalar: Mala Fama vs. Los Carpas (C 20); Los Gedes vs. Juv. Fondo Vinalar (C 20); Fondo de Vinalar vs. Peluq. Jaime (C 30). En Campeones de 28: La Pueyrredón vs. Absalón Ibarra (C 20); Eli FC vs. 3 Amigos (C 20); Barra de Gento vs. Los del Pasillo (C 20); Los Dragones vs. Racing Ulluas (C 20); D. Palacio vs. 3 Amigos (C 30). En Tronkito: Tronkito Jrs. vs. Pumas Católica (C 20); La Gobernador vs. Fco. de Victoria (C 20); Tronkito FC. vs. PSG (C 30). Torneo Clausura 2017 Fecha Nº3 En Estudiantes (C 20): Lamadrid vs. La Libertador; Estudiantes B vs. La Pza. del 9º Pje.; H. Juárez vs. La 203 de H. Hondo. En Bº Aeropuerto: Ruta Uno Jrs. vs. Los Amigo de la 18 (C 20); Diego y Martín vs. El Poli 8 (C 20); Bº Colón vs. La Cochetti (C 30). En Mal Paso: La Banda de Memo vs. Club Triángulo FC (C 20); Petrolíder vs. Los Pibe de la 18 (C 20); Mal Paso FC. vs. Ritacar (C 30). En Calle 107: Carnes Los Amigos vs. Los Piratas de la 109 (C 20); Árbol Solo vs. La 21 del Aeropuerto (C 20); Carnes La Hacienda vs. Calle 13 FC. (C 30). En Morumbí: Quilmes vs. Triángulo Jrs. (C 20); Mojones vs. Los pibe del Pasaje (C 20); Polirrubro vs. La Bañadera FC (C 30). El Fondo de Borges: La Perú vs. Triángulo Jrs. (C 20); Juveniles de Borges vs. Peti (C 20); El Fondo de Borges vs. Ruta Uno (C 30). En 6º Pje: 6º Pje vs. Juv. de La Bañadera (C 20); V. Borges vs. Laureles (C 20); 6º Pje. vs. Los Pibe de H. Hondo (C 30. En Chañar: Román vs. Los Tenas (C 20); C. Legui vs. Estrella Jrs. (C 20); Tinglados A. vs. Calle 4 (C 30). En La Loma: Juv. de Colón vs. Pje. 421 (C 20); Refrigeraciones Llanos vs. El Seppse (C 30). En San Lorenzo: Calle 4 vs. Verdulería Chiki vs. Pablo VI (C 20); Florería Ema vs. Carro Bar (C 20); Pasaje 421 vs. Pablo VI (C 30). En V. Grimanesa: Calle 4 vs. San Esteban (C 20); Km. 49 vs. Panif. Franci (C 20); Juv. Sgo. vs. Juv. Del Gas (C 20). En Autonomía: Los Millos vs. Emaús (C 20); 1º Pje vs. Los Peregrinos (C 20); La Rifa de Alberto vs. Gas del Estado (C 30); Autonomía vs. Los Pumas (C 30). En Sta. Rosa: Sta. Rosa Jrs. vs. J. F. Ibarra (C 20); Óptica B. Vista vs. San Telmo (C 20); Sta. Rosa vs. El Rey de Copa (C 30). En Tarapaya: Juveniles de Tarapaya vs. Los Pacificos (C 20). El Bajo de Tarapaya vs. A. Fuerte (C 20); La 23 FC. vs. Juv. Paseo Colón (C 20). l