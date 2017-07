Se disputa la novena fecha del torneo Anual 2017 Ramón “Titi” Arias en varias canchas

28/07/2017 - La dirigencia de la Asociación de Futbolistas Amateurs pondrá en marcha para mañana en varios escenarios la disputa de este apasionante certamen amateur, denominado Torneo Anual 2017 Ramón “Titi” Arias. Se trata de la puesta en escena del noveno capítulo para los equipos de esta liga que cada fin de semana protagonizan destacados encuentros, emotivos y titánicos. Es que los muchachos que ya pintan canas quieren sumar solamente alegrías, por ello los duelos son interesantes. Programa En Asociación (cancha Nº 1); 14.30: Zanjón vs. Lagartos Malvinas; 16.30, Mis Nietitos vs. Rabenar. En cancha Nº 2: 14.30, Gremio Municipal vs. Maestros; 16.30, Expreso San Nicolás vs. Sitravise/Ipvu. En Club Banco Pcia.: 14,30: Banco Pcia. “B” vs. Campeones del 28; 16.30, Súper Colón vs. Amigos Mona Acuña. En El Liberal: 14.30: Almirante Brown vs. H.C. Lubricantes; 16.30, San Carlos vs. Puente Alsina. En San Isidro (Santa María): 16, Villa Hortencia vs. San Roque. En Ingenieros: 16, Técnicos vs. Hotel Savoy. En Alberdi (Loreto): 16, Loreto Unidos vs. Saravah. Únicamente el 1º partido tendrá una tolerancia de 30 minutos. En esta ocasión quedará libre el conjunto de Norcen / Panificadora Kuky.l