CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Julio 2017

A LAS 23.45 LÍNEA DE TIEMPO

Hoy 21:20 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 NICK JR.

09.45 CINE. CUIDADO BEBÉ

SUELTO

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINUACIÓN)

12.15 CINE. MINI CAMPEONES

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

17.30 LOS SIMPSONS

19.30 CINE. VUELO 93

21.45 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINUACIÓN)

23.45 LÍNEA DE TIEMPO

00.45 GRAVEDAD CERO

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.10 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE

ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA

TIERRA

EL TRECE

11.30 CINE TRECE

18.30 CUESTIÓN DE PESO

20.00 BOCA VS. NACIONAL DE

URUGUAY

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TELÓN ABIERTO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 EL PODIO

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

23.30 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA

ARGENTINA

00.00 BÁSQUET CAPITALINA

CANAL 4

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

06.54 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD

08.50 DANIEL EL TRAVIESO

10.44 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA

LEYENDA DEL SANTUARIO

12.37 EL ENCANTO DE LA BESTIA

14.20 HERMOSAS CRIATURAS

16.51 LA MOMIA

19.23 LA MOMIA REGRESA

22.00 LA MOMIA - LA TUMBA DEL

EMPERADOR DRAGÓN

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 6)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 3)

08.50 ALF (TEMPORADA 3)

09.16 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 6)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 4)

10.34 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

12.33 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

14.49 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

16.46 NUEVE REINAS

18.49 LA GRAN ESTAFA

21.00 LOS VAMPIROS DE JOHN

CARPENTER

23.03 CHRISTINE

TNT

06.33 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

08.21 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN

DEL MUNDO

11.24 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE

FUEGO

14.13 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO

DEL INVIERNO

16.50 RÁPIDO Y FURIOSO

18.52 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

22.00 LA MONTAÑA EMBRUJADA

23.59 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

SPACE

06.27 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA

COMUNIDAD DEL ANILLO

09.53 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LAS

DOS TORRES

13.20 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL

RETORNO DEL REY

17.08 LA GRAN ESTAFA

19.30 LA NUEVA GRAN ESTAFA

22.00 12 HORAS PARA SOBREVIVIR

CINECANAL

09.00 DOS POR EL PRECIO DE UNA

11.10 LA PANTERA ROSA

13.15 LA CASA DE LAS CONEJITAS

15.10 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA

17.20 TRANSFORMERS. LA VENGANZA

DE LOS CAÍDOS

20.05 VICTOR FRANKENSTEIN

22.00 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS

SONY

06.00 NINE

08.30 BURLESQUE

11.00 WTA BUCAREST OPEN

13.00 WTA BUCAREST OPEN

15.00 LOS PRODUCTORES

17.30 EL RITMO DEL ÉXITO

20.00 ESCUELA DE ROCK

22.00 NINE


A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A LAS 23, OMAR “HALCÓN”

MARTÍNEZ, GRUPO CIMA. RECITAL

-LUIS LAZARTE.

SIXTO BAR

(BELGRANO (S) 1991)

+HOY, A LAS 22, TARDEAGUA

CON MELISA BUDINI Y SEBASTIÁN

NARVÁEZ. ARTISTAS INVITADOS:

DÚO OBLIVION Y PABLO

ERNESTO JR.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+HOY,ABEL PINTOS PRESENTARÁ

SU DISCO “11”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+HOY,Y DOMINGO 30, A LAS

21.30, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”,

CON NICOLÁS VÁSQUEZ Y

UN GRAN ELENCO.

+VIERNES 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS

DE DIVÁN”, DE GABRIEL

ROLÓN.

+JUEVES 24 DE AGOSTO, LA

GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO

DE ORO.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HASTA EL 30/07 -14:00 (Cast) 16:00

(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN DE REGRESO

A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)

29/07 -22:10 (Subt) 00:45 (Subt)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 30/07 14:30 (Cast) 16:50

(Cast) 19:10 (Cast)

TRANSFORMERS : EL

ÚLTIMO CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY 21:30 (Cast) 00:30 (Cast)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D): COMEDIA (ATP)

HASTA EL 30/07 14:00 (Cast) 16:10

(Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)

BABY DRIVER: APRENDIZ

DEL CRIMEN (2D):

SUSPENSO (+ 13 años)

HOY 22:40 (Subt) ) 00:45 (Subt)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY 13:20 (Cast) 15:35 (Cast) 17:50

DUNKERQUE (2D):

HISTÓRICA (+ 13 años)

HOY 20:20 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40

(Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

TRANSFORMERS : EL

ÚLTIMO CABALLERO (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 02/08-19:00 (Cast)

LA NOVIA (2D):

TERROR (+ 13 años)

HASTA EL 30/07 22:20 (Subt) ) 00:25

(Subt)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta todo pblico

CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20

(TODOS LOS DÍAS)

MI VILLANO FAVORITO 3

APTA TODO PÚBLICO

CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES 27

A DOMINGO 30)

15:30 - 17:30- 19:30 (TODOS LOS

DÍAS)

TRANSFORMERS: EL

ÚLTIMO CABALLERO

CASTELLANO 2D 16:20- 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20

(TODOS LOS DÍAS)

DUNKERQUE ESTRENO Apta 13

años con reserva

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

 
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