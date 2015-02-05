CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Julio 2017
A LAS 23.45 LÍNEA DE TIEMPO
Por El Liberal
Hoy 21:20 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 NICK JR.
09.45 CINE. CUIDADO BEBÉ
SUELTO
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
(CONTINUACIÓN)
12.15 CINE. MINI CAMPEONES
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
17.30 LOS SIMPSONS
19.30 CINE. VUELO 93
21.45 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
(CONTINUACIÓN)
23.45 LÍNEA DE TIEMPO
00.45 GRAVEDAD CERO
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.10 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE
ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA
TIERRA
EL TRECE
11.30 CINE TRECE
18.30 CUESTIÓN DE PESO
20.00 BOCA VS. NACIONAL DE
URUGUAY
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TELÓN ABIERTO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 EL PODIO
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
23.30 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA
ARGENTINA
00.00 BÁSQUET CAPITALINA
CANAL 4
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
06.54 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD
08.50 DANIEL EL TRAVIESO
10.44 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA
LEYENDA DEL SANTUARIO
12.37 EL ENCANTO DE LA BESTIA
14.20 HERMOSAS CRIATURAS
16.51 LA MOMIA
19.23 LA MOMIA REGRESA
22.00 LA MOMIA - LA TUMBA DEL
EMPERADOR DRAGÓN
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 6)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 3)
08.50 ALF (TEMPORADA 3)
09.16 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 6)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 4)
10.34 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
12.33 MÁS CORAZÓN QUE ODIO
14.49 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES
16.46 NUEVE REINAS
18.49 LA GRAN ESTAFA
21.00 LOS VAMPIROS DE JOHN
CARPENTER
23.03 CHRISTINE
TNT
06.33 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
08.21 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN
DEL MUNDO
11.24 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE
FUEGO
14.13 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO
DEL INVIERNO
16.50 RÁPIDO Y FURIOSO
18.52 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
22.00 LA MONTAÑA EMBRUJADA
23.59 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
SPACE
06.27 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA
COMUNIDAD DEL ANILLO
09.53 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LAS
DOS TORRES
13.20 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL
RETORNO DEL REY
17.08 LA GRAN ESTAFA
19.30 LA NUEVA GRAN ESTAFA
22.00 12 HORAS PARA SOBREVIVIR
CINECANAL
09.00 DOS POR EL PRECIO DE UNA
11.10 LA PANTERA ROSA
13.15 LA CASA DE LAS CONEJITAS
15.10 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA
17.20 TRANSFORMERS. LA VENGANZA
DE LOS CAÍDOS
20.05 VICTOR FRANKENSTEIN
22.00 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
SONY
06.00 NINE
08.30 BURLESQUE
11.00 WTA BUCAREST OPEN
13.00 WTA BUCAREST OPEN
15.00 LOS PRODUCTORES
17.30 EL RITMO DEL ÉXITO
20.00 ESCUELA DE ROCK
22.00 NINE
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A LAS 23, OMAR “HALCÓN”
MARTÍNEZ, GRUPO CIMA. RECITAL
-LUIS LAZARTE.
SIXTO BAR
(BELGRANO (S) 1991)
+HOY, A LAS 22, TARDEAGUA
CON MELISA BUDINI Y SEBASTIÁN
NARVÁEZ. ARTISTAS INVITADOS:
DÚO OBLIVION Y PABLO
ERNESTO JR.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+HOY,ABEL PINTOS PRESENTARÁ
SU DISCO “11”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+HOY,Y DOMINGO 30, A LAS
21.30, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”,
CON NICOLÁS VÁSQUEZ Y
UN GRAN ELENCO.
+VIERNES 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS
DE DIVÁN”, DE GABRIEL
ROLÓN.
+JUEVES 24 DE AGOSTO, LA
GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO
DE ORO.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HASTA EL 30/07 -14:00 (Cast) 16:00
(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN DE REGRESO
A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)
29/07 -22:10 (Subt) 00:45 (Subt)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 30/07 14:30 (Cast) 16:50
(Cast) 19:10 (Cast)
TRANSFORMERS : EL
ÚLTIMO CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY 21:30 (Cast) 00:30 (Cast)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
(2D): COMEDIA (ATP)
HASTA EL 30/07 14:00 (Cast) 16:10
(Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)
BABY DRIVER: APRENDIZ
DEL CRIMEN (2D):
SUSPENSO (+ 13 años)
HOY 22:40 (Subt) ) 00:45 (Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY 13:20 (Cast) 15:35 (Cast) 17:50
DUNKERQUE (2D):
HISTÓRICA (+ 13 años)
HOY 20:20 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40
(Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
TRANSFORMERS : EL
ÚLTIMO CABALLERO (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 02/08-19:00 (Cast)
LA NOVIA (2D):
TERROR (+ 13 años)
HASTA EL 30/07 22:20 (Subt) ) 00:25
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta todo pblico
CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20
(TODOS LOS DÍAS)
MI VILLANO FAVORITO 3
APTA TODO PÚBLICO
CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES 27
A DOMINGO 30)
15:30 - 17:30- 19:30 (TODOS LOS
DÍAS)
TRANSFORMERS: EL
ÚLTIMO CABALLERO
CASTELLANO 2D 16:20- 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20
(TODOS LOS DÍAS)
DUNKERQUE ESTRENO Apta 13
años con reserva
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40
(TODOS LOS DÍAS)