FÚNEBRES | 29 de Julio de 2017

Hoy 22:45 - FALLECIMIENTOS





- María Celmira Coronel

- Edberto Araldo Montenegro (La Banda)

María Luisa Abdala

- Isidro Eustaquio Barraza (La Banda)

- Carlos Alberto Yujnievich

- Rina del Valle Perea

- Dina Aminta Abalos (La Banda)

- Ernesto Campos (La Banda)

- Héctor Romualdo Palomo (Dpto. Alberdi)

- Héctor Hugo Cavallotti

- Santos Pascual López

- Guadalupe Suárez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ABDALA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su hermano Armando Elpidio Abdala, su esposa Lidia Ángela Pérez y sobrinos Ángel Armando, María Rosa, Carlos Rubén y Juan José Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su hermano Carlos Armando Abdala, Sra. Lorena Tévez y sus hijos Lucas y Jeniffer Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, ANA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sr. Guillermo Mirolo y flia, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

ACOSTA, ANA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; vice-intendente Sra. Mirta Abrego; jefe de Gabinete, Miguel Estefan; secretaria de Gobierno, Verónica Larcher, secretaria de Economía y Finanzas, Ana María Jorge de Habra, secretario de Servicios Públicos, Roger Nediani; secretario de Obras Publicas, Planeamiento y Desarrollo Urbano, Daniel Olmos y demás integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, Tribunal de Cuentas Municipal y Tribunal de Faltas Municipal, Honorable Concejo Deliberante, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Su tío Raúl Alderete Palacio, participa con dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Sus tías Norah Agüero de Rizo Patrón y flia, Carmen Agüero de Manzur y flia, Ma. Cristina Agüero Echegaray y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia rogando oraciones por el descanso de su alma.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Carlos Ramos, María Josefina Rímini e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Alfredo Ramos y Sra., César Ramos y flia., Verónica Ramos e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Marita Montenegro participa su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a Bebita y toda la familia Rímini, rogando cristiana resignación. Ruega una oración en su querida memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Beba en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Selva Rojas Alcorta de Alegre y familia y Graciela Rojas Alcorta de Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Luis Anelli, María M. Vittar, sus hijos Claudia Cáceres de Corti y flia, Daniel Cáceres y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Bebita y María del Carmen y ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Las compañeras de su mamá Bebita de la ex Caja de Jubilaciones de la Pcia. acompañan en su dolor y ruegan oraciones: Mecky de Anelli, Edy de Gallo, Aurora Gómez, Pola Martín, Yoly Juárez, Marta de Herrera, Graciela Loza, Susana Chamorro, Alicia Coronel y Pocha de Ahedo.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Estefania de La Llama, Lia Valdini Renteria, Maiky La Palma Santillán, Maria Inés López, Maria Elvira López, Maria Angelica Vera Agüero, Mirta Parisi, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querida amiga Bebita. Elevan oraciones en su memoria. Dios reconforte a su madre y familia.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Ana Beatriz Gatti participan con profundo dolor el fallecimiento de Arturito. Bebita querida, que dolor visceral la pérdida de un hijo! Ya es un ángel que te mira desde el cielo, y aunque no esté contigo, su magia seguirá viva. Elevemos plegarias por el eterno descanso de su alma y resignación para sus seres queridos.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su mamá Bebita. Elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Rodolfo Soria y Susana Elli participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Bebita y María del Carmen. Ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Deva, Espacio de Yoga, participa con tristeza su fallecimiento. Acompaña y abraza a su dilecta y querida alumna Bebita. Arturo ya descansa en paz.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Daniel Cesca, Marta Briz y Beatriz Briz acompañan a María y familia por la pérdida de su hermano. Elevan oración en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Arquitecto César Elli, su esposa Marta Alderete de Elli y sus hijos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Sus amigos de la empresa ADI SALUD;: Guadalupe Suárez, Ángeles Suárez, Pedro Torres Mari, Luis Ovejero y Jorge Llarrull, acompañan a Bebita con mucho dolor en este triste momento por la irreparable pérdida de su hijo y rezan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Juan Pablo Vignau, Noemí Mansilla y sus hijos Pablo César, María Silvia, Jerónimo y sus respectivas familias abrazan con tristeza a Bebita, María del Carmen y familia. Piden oraciones en su querida memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. " Bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán el rostro de Dios". Querida Bebita: te acompaño con todo mi cariño en el tremendo dolor que estás pasando con la partida de Arturo al Reino de los Cielos. Ojalá su alma encuentre el alma de todos sus seres queridos y sea tu consuelo. La vida con sus risas y sus penas te hicieron una mujer alegre y de una gran fortaleza. Tu hijo vivirá por siempre en los corazones de los que lo quisimos y mucho más en el tuyo y en el de su hermana. Mis oraciones para ustedes y para él. Su alma ya descansa al lado de la Divina Misericordia. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia y Blanca Inés Uriondo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Bebita y familia con sus oraciones.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Felisa Anabel Moyano de Arce y sus hijos participan con inmenso pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su mamá y hermana en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Mily Gonzalez de Manzur y flia., participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a la querida Bebita y demás fliares en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Estela Luchini y Elena María Montenegro abrazan a Bebita, con el cariño y amistad de siempre en este doloroso momento del fallecimiento de su hijo Arturo. Elevamos oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Bebita en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Rodolfo Améstegui, Lola Monti de Améstegui, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Bebita en estos momentos de dolor. Elevan una oración en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. María Cristina David, María de la Paz y Víctor Martín Piccardi despiden con profundo dolor a Arturo y acompañan a toda su familia con cariño.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Sus amigos de Manina: Máximo, Nico, Gaby, Sergio, Nico, Blanca, Motor, Tere, Miki y sus compañeros de mesa lo recordarán con muchísimo cariño y ruegan una oración en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. La comision directiva y personal de la Biblioteca Popular Jorge W. Ábalos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Gustavo Tarchini y su esposa Viviana Volmaro y flia. en este dificil momento.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione de Gigli acompañan a Kitty y Bocha en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Mariana Castiglione y José Luis Navarro participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Pedro Pío Lofiego, su esposa Silvia Graciela Verdugo e hijos participan con dolor su fallecimiento.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. María Cecilia Castiglione y sus hijos Santiago, Belén e Ignacio Rosales, despiden a la tía Edith, querida vecina de tantos años.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Deolindo Stabio, Ida Brun de Stabio, hijos, nietos y bisnietos participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de nuestra amiga Cristina y ruega oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. María Eugenia Di Lullo de Garay y sus hijos Luis, Fernando, María Eugenia y Marta Susana y demás familiares, participan con dolor el fallecimiento de Edith Castiglione de Tarchini y ruegan por su merecido descanso eterno.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Arq. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece e hijos acompañan con profundo dolor a su familia.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Lía Valdini Rentería de Sarmiento y familia, participan con gran dolor el fallecimiento de la madre de Cristina. Elevan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda te despiden con muchísima tristeza, fuiste una madrina atenta y afectuosa. Todo nuestro cariño a tus hijos y elevamos oraciones por tu descanso en paz junto al Señor.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Clara E. López Pasquali y sus hijos M . Paula, Enrique y Rocío Araya elevan oraciones por tu memoria y con sincero cariño acompañan a tus hijos y familiares.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Selva Elvira Wiaggio de Díaz, participa con dolor el fallecimiento de la querida Edith y acompaña y ruega oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Ricardo Araujo, su esposa Ester Soler, sus hijos Macarena y Lisandro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Ofelia Josefina Montenegro de Siquot, sus hijos Carlos Alberto, Miguel Pío y Patricia Marlene Siquot Montenegro participan conmovidos su fallecimiento y acompañan a sus hijos Cristina y Orlando Abdala y nietos en este difícil momento. Que Dios les conceda fortaleza y consuelo ante esta separación terrenal.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos y sus hijos Marianella, Mariano, Belén y María Lucía participan con mucha tristeza su fallecimiento, última descendiente de don José Castiglione, amigos entrañables de tres generaciones de mi padre Mariano Cinquegrani. Descansa en paz porque tus obras te acompañan.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Si queda un hueco en tu vida llénalo de amor". Queridas Kiti, Roxana, Georgina, Leddy, Gustavo y demás familiares. Edith vivió haciendo su casa, su familia y su fe el motivo de su paso por este mundo. Siento el mismo dolor de ustedes por su partida, pero también sé lo orgullosos que están de haber tenido esa madre. Muchas palabras pueden condesarse en una sola: ella fue pura bondad. Para Georgina que está lejos en distancia pero no en amor junto a su esposo y sus hijos, un cariño muy grande, para los demás que la cuidaron hasta el último momento, el deseo de que la recuerden siempre, porque ella así lo hubiera querido. Mis oraciones para ella y todos ustedes junto con mi cariño. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Dr. Mario E.Vidal, participa el fallecimiento de la Sra. madre de su amigo Gustavo Tarchini. Ruega una oración en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Guido Gallego participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Alicia Japaze, sus hijos Roberto, Martín, Daniela y sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento de la Señora Edith y acompañan a sus hijos y demás familiares.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Beba Fiorini de Campitelli y familia la despiden con dolor y ruegan por su descanso eterno y la pronta resignación para su familia.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Manuel Aznárez y familia, participa su fallecimiento. Se ruegan oraciones por su eterno descanso.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. "Jehova es mi pastor, nada me puede faltar". Su esposa María Elsa Casanova de Cavallotti, sus hijas Rossana y Miguel Aurelis, Claudia y Bruno Migliorini y Karina y Jorge Karan, sus nietos Miguel, Martin, Gisella, Ignacio, Sebastián y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en le cementerio Parque de la Paz. Sala velatoria. P. L.Gallo 330.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su esposa Maria Elsa Casanova, hijas Rossana, Claudia, Karina Cavallotti, h. pol. nietos part. su fallec. sus restos serán inhumados en el cementerio Pque de la Paz. Hs. 11 Casa de duelo. P.L.Gallo 330.S.V. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus hijos Claudia y Bruno, sus nietos Gisella y Bruno Ignacio Migliorini, participan con inmenso dolor su partida y piden oraciones por su descanso, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

CAVALLOTTI, HECTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus hijos Karina y Jorge Karan, sus nietos Sebastián y Facundo participan con inmenso dolor su partida. y piden oraciones por su descanso, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

CAVALLOTTI, HECTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su hija Rossana, hijo político Miguel Hugo, sus nietos Miguel y Martín, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11hs. en el cementerio Parque de la Paz. Sala velatoria P.L.Gallo 330.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su hija Karina Adriana, su hijo politico Jorge Karan, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Sala velatoria P.L Gallo 330.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Jose Emilio Karan y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Luis Héctor Karan y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Silvia Susana Gutiérrez, sus hijos Fidel, Virginia, Ignacio y Silvia, hijos politicos Gustavo y Paola y nietos Paula, Constanza, Mia, Bianca y Camilo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ELGA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus hijos, nietos y bisnietos, Luisa, Angélica, Luis, Walter, sus yernos Ramón, Pascual, nuera Rosana, participan con profundo dolor su partida sus restos fueon inhumados en el cementerio de Sumamao a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatropraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, MARÍA CELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Sus hijos José Luis, hijo políticos Fidelia del Carmen, sus nietos José Manuel y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORTEZ DE MARTÍNEZ, SARA E. (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Susana Galván y flia participan su fallecimiento. Siempre estará en mis oraciones descansa en paz.

CORTEZ DE MARTÍNEZ, SARA E. (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Carlos W. Martínez, sus hijas Rosa Elizabeth, Analía del Valle y Sandra Mabel Martinez y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio privado Parque de la Paz, elevando oraciones en su querida, haciendo llegar su más profundo todos sus familiares. Que en paz descanse.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. Descansa en paz". Su prima hermana Irma Espeche de Paz, sus hijos, Cecilia, Anibal y María del Carmen, nietos y bisnieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias a Dios rogando su descanso eterno. Frías.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Marcelo R. Lugones, Alicia A. Cesca junto a sus hijos Virginia y Esteban Gay Calvete; Alfonso y Anita Luna Sauad; Germán y Daiana Sánchez Cerrone y Javier Alejandro Lugones Cesca y nietos Camila, Augusto y Leticia Lugones y Nicolás Gay Lugones participan sentidamente de su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, dando gracias por su generosa vida y por su feliz encuentro con el Señor.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Nelly Paz de Gómez y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LOPEZ, SANTOS PASCUAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus hermanos Piquila, Pelu, Sacha, Peque. hermanos pol. Franco, Gonzalo. hija Celene. tíos Liliana, Angélica, Julia, Andrés, Chicho, Gordo. tíos pol. primos. ahijados Mario y Maite. su mamá del corazón Rita, sus restos serán inhumados hoy 11hs. cement. La piedad. Serv. Realiz. por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Los amigos de sus padres: Judith Rodriguez y Sergio García participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Los compañeros de trabajo de su padre Carlos y su hermana Claudia Marcela Castellini Rubén- Hernandez, Manuel Lencinas, Reynaldo Eberto, Moreno Jorge, Juárez, Carlos, Pistamiglio Jose Luis, Achával, Mercedes, Rebullida, Jorge Gunter, Salto, Rubén, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Lamentamos la pérdida de la hermana de nuestras querida amiga Beby; Aurora y Marisa.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Susana Oliveri, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigas Marta y Memé en este dificil momento.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Juan Carlos Campana, Susana Oliveri, sus hijos Angelina y Cristian, Antonio, Mario y Vichy, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Queridas Maruja, Memé, Marta y Bebi: el alma de Martucha ya está en los brazos de la Santísima Virgen María. Su paso por este mundo fue doloroso y sufrido, pero hoy al regresar a la Casa del Padre está serena, feliz y en paz. Así deben estar ustedes cuando el dolor se atenúe y la recuerden como era en su juventud. Rezaré por ella y por todos ustedes, porque nadie es olvidado mientras es recordado. Un abrazo fraterno de Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés y sus hijos acompañan a Maruja y Beby con todo cariño.

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus hijos Héctor Daniel, Cacho, Tere, h. pol. Estela Corvalan, Isabel Cometo, Froilan Gonzalez, nietos, bisn. y demas fliares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Graciela Bravo, participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria. Acompañando a su flia. en su dolor.

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus amigos de Villa Allende; Julio Ruiz, Héctor Fant y Máximo Martínez, acompañan a su flia. en este duro trance. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Patricia y Charo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra amiga Tere. Que Dios te tenga en la Gloria.

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. José Cortés, Tere Salomón y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida amiga Teresita. Rogando a Dios resignación para toda su flia.

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Integrantes de la Fundación Patio del Indio Froilán, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Ernesto Schammas y flia., y El Programa Espíritus de mi Tierra, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Artesanos del Patio de Froilán, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

QUINTEROS, VÍCTOR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Cámara de Arte "La Bohardilla" participa con dolor el fallecimiento del destacado artista plástico, pintor paisajista de dilatada trayectoria en el ambiente cultural.

SUÁREZ, GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en Bs.As|. Su hija Yolanda Gerez, Enrique Palomo, sus nietos Franco, Ignacio y Cielo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en Villa Figueroa, Dpto Figueroa.

SUÁREZ, GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en Bs.As|. Su consuegra Nelly Trejo, Máximo Trejo y Claudia Palomo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en Villa Figueroa, Dpto Figueroa.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su esposa Marta Amelia Smoll, sus hijas Maria Eugenia, Maria Alejandra, Maria Laura, hijos pol. y nietos part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) falleció el 28/7/17|. Su hija María Eugenia Yujnievich, Luis Cesca, sus nietos Lucho y Sebastian Cesca, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Descansa en paz tío Carlín, fuiste un amigo, un padre para nosotros. Hoy te despedimos con la tristeza de no tenerte, pero con la alegría de saber del reencuentro con tu amigo, nuestro viejo que esperándote en el cielo está. Sus sobrinos Kin, Curro, Silvia e Hilton Pece, participan con profundo dolor tu partida.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus sobrinos Lic. Ceciia de Gigli y flia, Maria Inés Falcione de Gavícola y flia, y Daniel Falcione y flia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus sobrinos Mariano Juanchi y flia y Esteban Juanchi y flia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) falleció el 28/7/17|. La familia Corpus- Isijara, participan con dolor el fallecimiento de su amigo y vecino y ruegan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus amigos Hernán Villanueva, Ana Novelli y sus hijos Tomás y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) falleció el 28/7/17|. La comunidad religiosa de la parroquia San Roque se une en oración por el eterno descanso de su alma y ruegan por la pronta resignación de su flia.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Miguel Ángel Facello, Mariana Olmedo y personal de Fcia. Alvear participan con profundo dolor su fallecimiento.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Personal de la Esc. Especial Dra. Telma Reca, acompaña con profundo pesar a nuestra compañera Lic. Maria Alendra Yujnievich, por el fallecimiento de su señor padre.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus íntimos amigos; Cesar, Guilly, Ma. del Huerto, Ma. José y Nacho, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia., en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus entrañables amigos Myrta, Tochi y sus hijas Ma. Alejandra, Claudia, Karina y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. El que cree en mi no morirá jamás. Julio Eduardo Ruiz, María Amalia Brizuela, sus hijos María Eugenia, Mariano Eduardo, Ana Valeria y María Julia Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Fernando Leiva y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Alfredo Leiva, Miryam y Pia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. El grupo de profesoras jubiladas de educación física, acompañan a la colega y amiga Marta y flia., por el fallecimiento de su esposo Carlín. Ruegan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. José Eberlé y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Cesca Mármoles participa con hondo pesar su fallecimiento, acompañan a su flia. y elevan oraciones por su eterno descanso.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Claris y Michel Saleme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Eugenia y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Carlos A. Cesca, Nancy Fernández y su hija Carla Antonella Cesca participan con dolor ssu fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Victorio Cesca, Norma Gerez de Cesca, sus hijos Verónica, Victorio y Maximiliano Cesca con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan con afecto a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Tío Carlín, un gran amigo se va, pero los mejores recuerdos nos quedan del ser que jamás dejó de transmitir su alegría. Por siempre estarás en nosotros. Tu familia del crazón; Norma Neme de Pece, sus hijos Federico y Amelia, Curro, Silvia y Marcelo, Hilton y Soledad y sus nietos participan con profunda tristeza su partida.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Mario Martín Trejo, su señora Eva Ibáñez, sus hijos y flia participan su fallecimiento. Ruegan al Señor lo reciba en su santa gloria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Graciela Areal de Romaní, sus hijos y nietas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia rogando una oración para su pronto consuelo.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ABDALA DE YUNES, ESTRELLA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/16|. Su esposa Miguel Antonio Yunes invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 1 año y 2 meses de su fallecimiento.

BERNA, ROSARIA DEL VALLE (Turkita) (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/14|. Hermana querida pasaron 3 años desde tu triste partida y parece que fue ayer. Tanto dolor no calma. Te recordamos todos los días, lloramos y reimos porqque tu alegría florce en tus hijos. Invitamos a la misa hoy en Catedral Basílica 20.30 hs.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la novena que rogando por el eterno descanso de tu alma se celebrará diariamente en la iglesia San Francisco a las 20 hs.

CONTRERAS, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/13|. Pueden pasar muchos años de tu partida, pero el amor que siento por ti, siempre vivirá en mí. Su madre Berta Nelly Páez invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

CONTRERAS, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/13|. Caminaré el camino sin importar la distancia. Nada me detendrá, escucha mi alabanza. Tu latido a lo lejos se expande en el espacio. Una melodía se recuesta en tu regazo. Padre mío que estás en el cielo. Llegado el momento te abrazaré de nuevo. Hijos y esposa de Julio Alberto Contreras, los invitan a participar de la misa de conmemoración a cuatro años de su partida, que se realizará en la iglesia Catedral Basílica, el día 29 de julio a las 20.30 hs.

CORVALAN DE ORELLANA, CASILDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/15|. Hace dos años que partiste al Reino de Dios, te extraño tanto mami, las lágrimas son inevitables, la tristeza por que no te tengo a mi lado, pero también alguna sonrisa por los recuerdos, vivencias y enseñanza que me dejaste. El Señor quiso llevarte con el, ahora sos el ángel que me cuida y protege hasta que nos reencontremos. Su hija Dra. Gladys Orellana, invita a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan al novenario de misas que en su querida memoria se celebran a las 20.30 en la Catedral Basílica.

MONTENEGRO, BENIGNA DOROTEA (Beni) (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Madre hace 9 días de tu partida, te extrañamos mucho. Sabemos que estás descansando junto al Señor y desde allí te pedimos que nos guíes, físicamente ya no estás, pero siempre vivirás en nuestros corazones. Tus hijos, yernos, nietos, bisnietos, amigos y vecinos invitan a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 20.30 hs en iglesia Catedral Basílica.

SANDOVAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/15|. Su esposa e hijas, nietas y bisnietos invitan a la misa que se oficiará el lunes 31/7/2017 a las 20 hs en Catedral Basílica al cumplirse dos años de su fallecimiento.

YUNES DE ABDALA, MARTA MARCELA DEL VALLE (q.e.p.d.)|. Su padre Miguel Antonio Yunes hara realizar una misa en recordatorio de su nuevo natalicio se oficiará el sabado 29/7/17 a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





OVEJERO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/96|. Sus hijos Héctor Raúl, Nilda Emilia y José Rubén lo recuerdan con inmenso carño en este nuevo aniversario de su fallecimiento.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ÁBALOS, DINA AMINTA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus hijas Dina, Agustina, Viviana, h. pol. Ruben, Yuli, nietos, bisn. tataranietos part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Hs. 9. Casa de duelo Belgrano 532. S.V. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Mariano Gómez Costas, Andrea Sureda y sus padres Constantino Gómez Montero y Elba Plaza de Sureda con sus hijos Pilar y Santiago, acompañan a su amigo José en este doloroso momento.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Eduardo Coronel, Rosita Coronel y familias, participan con profundo dolor de la partida al lado del Señor de la mamá de nuestros amigos José Luis, Ariel, Verónica. Querida señorIta Martita, usted fue una madre y esposa ejemplar, una educadora incomparable, una persona extraordinaria y cariñosa, la llevaremos siempre en nuestros corazones.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus alumnitos Martín Coronel e Ingrid Rodolfo participan con profundo dolor de la desaparición solamente física de su amada señorita Martita.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Querida Martita: Las integrantes del Praesidium "Inmaculado Corazón de María" de la Parroquia Santiago Apóstol, te vamos a extrañar, pero nos reconforta saber que estás con el Señor y nuesta Santísima Madre. Que brille para ti, la luz que no tiene fin.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Dr. Arturo Oscar Contreras y María del Luján Tauil participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, ISIDRO EUSTAQUIO (q.e.p.d.)Falelció el 27/7/17|. Hijos María Sira, nietos Joana, Agostina, Nicolás, hijo pol. Miguel, hnos. Liliana, Edy, Piru, hnos. pol. Jorge, Daniel, Mabel, sobrinos y demás fliares. partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cem. La Misericordia, La Banda. SEPELIO SANTIAGO.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Juan B. Fini, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Marina Nazar, acompaña a Marcos y Tere en su profundo dolor, como asi tambien a María, su esposa y ruega un eterno descanso para Richard.

CAMPOS, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su esposa, hijos, h. pol. y nietos part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia hs. 15. Casa de duelo San Ramon L B. Servicio Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GEREZ, ALDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/7/17|. Su primo José María Gerez, esposa Olga Carlina Carrizo y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso al lado del Señor y cristiana resignación a sus descendientes.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Mirna Garnica de Gonzalez (tía de corazón), sus hijos Rolando y Mirna, sus nietos Nabih, Samir, Elías y Zahira, acompañan a su abuela, padres, hermanos y demás familiares en este difícil momento y ruegan oraciones a su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Los ángeles te acompañan hasta tu morada eterna y brille para ti la luz que no tiene fin". Egui Mattar y Sra., sus hijos Soledad, Laura, Miriam, Luciana y Lucio Mattar, acompañan en el dolor a la flia. Jorge Ledesma. Elevan oraciones a su querida memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Mi querida amiga: Tomasa, Beto, Elida y hnos., que dolor me causo la terrible noticia, no encuentro palabras de consuelo. Solo le ruego a Dios que les de una pronta resignación. "Querida Uky ya estás ante el Señor gozando de su amor. Que descanse en paz". Maria Ester M. de Casoliba y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, EDBERTO ARALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su esposa Gloria Azucena Ruiz, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardin del Sol. hs. 9. Casa de duelo Belgrano 532. S.V. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MONTENEGRO, EDBERTO ARALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus hijos Walter Daniel, Libe Mariela y Edberto Araldo (h) Montenegro, sus hijas políticas: Mónica Cristina Abregú y Violeta Juárez, sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

MONTENEGRO, EDBERTO ARALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su hermana Magda Alexa Montenegro, su esposo Chirino Sambataro, sus hijos Graziella, Lucia, José, Miguel y sus respectivas flias., participan con profundo pesar el fallecimiento de Cochito rogando al Altísimo le conceda el descanso eterno y resignación a sus familiares.

RAINIERI, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus sobrinos: Graciela Argañaraz, sus hijos Federico, Graciela Ruth Jerez: Angel Argañaraz, sus hijos Angelito, Nicolas Argañaraz; Fanny Argañaraz y Ruben Abrham, sus hijos Silvia y flia, Dario y flia, Ana Maria y flia, Andrea Abraham, participan con profundo dolor su fallecimieto. Elevan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Américo Vizcarra Yolde y su esposa Lila, con sus hijos Eduardo, Nancy y Daniel, con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





BAUMANN, LUIS JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/09. Papito: tus virtudes y enseñanzas, son las que nos motiva a seguir adelante y no decaer. Que triste, ya pasaron ocho años de tu partida, nos cuesta aceptar tu ausencia, tu recuerdo está latente en nuestros corazones día día. Es difícil no tenerte aquí con nosotros, pero nos reconforta saber que nos cuidas y proteges siempre. Descansa en paz. No te olvidaremos nunca. Su esposa Ester Morales, sus hijas Silvina y Mariela y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol. Elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





REY, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/09|. Hoy ya hace ocho años de tu inesperada partida y siempre estarás en nuestros corazones, que brille para ti la luz que no tiene fin. Te queremos tu padre: Joaquín Rey, tus hermanos Dr. Joaquín, Miguel y Luis María Rey, tu hija Andrea Bazzano Rey y demás familiares. Te recordamos al cumplir un nuevo aniversario de tu partida al Reino del Cielo.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





FREILLE, ABRAM ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Su esposa Lucía, su hijos Germán, Ariel y Wanda, sus hijas políticas Yanina y Claudia y sus nietas Silem, Xiomara y Agostina, esperan el reencuentro en Casa del Padre Celestial. Frías.

FREILLE, ABRAM ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi no morirá". La Comunidad Educativa de la Esc. Nº 1112 "Alfredo Fortabat" acompaña en este difícil momento a su hija Prof. Wanda Freille, docente de esta casa de estudios. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

FREILLE, ABRAM ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Tus hermanos de la Iglesia en Alvear y San Luis, despiden a su querido anciano. Frías.

FREILLE, ABRAM ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento del padre de la docente Wanda Freille. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

FREILLE, ABRAM ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Familia Tofanelli, desde Choya, participa con dolor el fallecimiento del padre de su colega y amiga Wanda Freille. Acompaña a sus familiares en este duro momento. Choya.

FREILLE, ABRAM ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Isabel Tofanelli de Oroná y flia, desde Choya, participa con dolor el fallecimiento del padre de su colega y amiga Wanda Freille. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

FREILLE, ABRAM ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Rosana y Miguel Passini participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Ariel y elevan plegarias en su memoria. Frías.

FREILLE, ABRAM ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. "Y Jesús dijo: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Con profundo dolor acompañan a sus hnos Claudia y Ariel Freille, a sus sobrinas del corazón Silem y Xiomara y demás familiares. Pidiendo a nuestro Señor su pronta resignación. Marisa Romano y Silda Gómez.

FREILLE, ABRAM ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Daniel Villagra y flia. acompañan a toda la familia en tan duro y dificil momento. Elevan oraciones rogando por su descanso en paz. Frías.

FREILLE, ABRAM ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Entidad Propietaria, Directivos y personal docente del Instituto Superior "Teresa B. de Barbieri" participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Eufemia Lezana y flia, participan con dolor y acompañan con cariño a toda su familia Sra. Negrita Julián y Oto y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. María Rosa Saad Budán lamenta participar su fallecimiento.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Miguel Antonio Yunes y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento.

PALOMO, HÉCTOR ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su esposa, hijo y hermanos, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Local. Hs. 10. Casa de duelo Santos Lugares. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SALTO, ALEJO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Te recordaremos siempre, que descanses en paz Juan Amonio Fabrini, sus sobrinos Carlitos, Juan Ramón y su amiga Esther, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación d sus seres queridos.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





OVEJERO, FERNANDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/13|. Se realizará un responso el día 30/07 a hs. 9 ,00 en el cementerio de La Aguada, al cumplirse 4 años de su desaparición física. Invita su madre, hermanos, hermanas para rogar por su eterno descanso. Las Termas.