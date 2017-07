El Anual Tarjeta Sol sigue con varios cotejos

Fotos ACCIÓN. Habrá varios partidos en cancha de Old Lions.

En Lawn Tennis y Old Lions se iniciará hoy una nueva fecha del Anual, que lleva el nombre de Tarjeta Sol

En Lawn Tennis: a las 8.30, Lawn Tennis vs. Mishqui Mayu HC, en Quinta; 9.50, Lawn Tennis Rojo vs. Mishqui Mayu HC, en Séptima; 10.50, Green Sun vs. Lawn Tennis Blanco, en Séptima. En Old Lions: 8.30, Old Lions Azul vs. Casa del Docente, en Quinta; 9.50, Casa del Docente vs. Old Lions Rojo, en Séptima; 11, Old Lions Azul vs. Old Lions Rojo, en Sexta; 12, selección masculina Sub16 vs. selección masculina Sub18; 13.30, Green Sun vs. Lawn Tennis A, en Primera Damas; 15, Lawn Tennis vs. Lugus, en Primera Damas; 16.30, Mishqui Mayu vs. Old Lions Azul, en Primera Damas.