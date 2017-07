Una jornada crucial en el Súper X Copa Secco

Fotos COMPROMISO. Old Lions, que ya se aseguró el primer puesto de la Zona A, recibirá a Clodomira, que pelea con Unse por la tercera plaza.

29/07/2017 -

La fase clasificatoria del Torneo Súper X Copa Secco va entrando en zona de definición y es por eso la octava fecha que se jugará íntegramente hoy desde las 16, contempla partidos más que interesantes, en los que varios equipos tratarán de quedar más cerca del objetivo de clasificación.

Por la Zona A, Old Lions (28 puntos), que ya se aseguró el primer lugar, recibirá a Clodomira (9) que pelea con Unse la tercera plaza del grupo, que otorga el acceso a cuartos de final.

Los "Viejos Leones" aparecen como el gran favorito ya que están invictos, pero su rival se ilusiona con dar el golpe.

En el otro encuentro, justamente Unse (10) tendrá una buena posibilidad de afianzarse en el tercer lugar cuando visite a un Santiago Rugby, que hasta aquí no ganó en el torneo y ocupa el último lugar.

Mientras tanto en la Zona B el panorama no está del todo claro hasta tanto no se resuelvan algunos partidos pendientes. El choque saliente de hoy será el que protagonizarán en La Banda, Olímpico (6) y Santiago Lawn Tennis (20), que de ganar quedará como puntero aprovechando que Club de Amigos (23) tiene fecha libre.

De todas maneras, para los bandeños, con dos partidos menos, el partido es fundamental si quieren aspirar a pelear con los dos de arriba.

La fecha se completará con el duelo que sostendrán en Bandera Sanavirones y Loreto, ambos en busca de sumar sus primeros puntos en certamen.

Una vez concluida la fase clasificatoria, el primero de cada zona clasificará de manera directa a semifinales, en tanto que el segundo y tercero de cada una, se cruzarán en los duelos de cuartos de final para determinar los otros dos semifinalistas.

Hoy también habrá rugby juvenil: Santiago Rugby vs. Gimnasia y Tiro (13.30 en M15 y M16 y 15 en M17 y M19); Jockey Club A (Salta) vs. Santiago Lawn Tennis (10 en M15 y M16, 11.30 en M17 y 13 en M19); Universitario vs. Old Lions (14 en M15 y M16 y 15.30 en M17 y M19).

Para mañana

Por su parte, mañana habrá una doble opción por el Regional en esta ciudad, ya que Lawn Tennis recibirá a Lince buscando su primera victoria en el Top 10, en tanto que Old Lions será anfitrión de Tigres, líder de la Zona Promoción, en un choque clave para el futuro del equipo santiagueño.

El otro representante, Santiago Rugby, visitará en Tucumán a Bajo Hondo buscando su tercera victoria consecutiva.